عاجل| أفلام العيد.. كوميديا وفانتازيا وقليل من الأكشن

تبدأ دور العرض وقاعات السينما المصرية استقبال جمهورها بكثافة بداية من غد الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بمشاهدة عدد من الأعمال الجديدة.

وروّج صناع وأبطال الأعمال السينمائية الجديدة خلال الفترة الماضية لأعمالهم، كما تعرض دور العرض عددًا من الأفلام الأجنبية والأفلام التى تحافظ على حضورها منذ موسم الصيف، وخلال السطور التالية نرصد تفاصيل الأعمال المشاركة فى الموسم الجديد.

«عالماشى» على ربيع.. يواصل التواجد فى موسم «الفطر»

بعد أن قدم الفنان على ربيع، مجموعة من الأعمال الكوميدية فى السينما، خلال الفترة الماضية، يعود من جديد للمشاركة بقوة فى الموسم السينمائى الجديد بعيد الفطر من خلال فيلم يحمل اسم «عالماشى»، وهو فيلم كوميدى بدأت الشركة المنتجة الترويج له على مدار الأيام الماضية، كما شارك أبطال وصنّاع العمل فى الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مكثف.

تدور الأحداث حول شخصية هادى هادى عبدالهادى، الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش مع والده ويقدم دوره الفنان على ربيع، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم.

يشارك فى بطولة المسلسل بجانب على ربيع عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم: كريم عفيفى وصلاح عبدالله، ومحمد رضوان، وآية سماحة، وعبدالله مشرف، وإسماعيل فرغلى، وانتصار، وريم رأفت، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامى، وإخراج محمد حمدى الخبيرى، وإنتاج يوسف الطاهر وفتحى إسماعيل.

«فاصل من اللحظات اللذيذة» هشام ماجد.. يدخل عالم الفانتازيا

عبر بطولة سينمائية جديدة يعود الفنان هشام ماجد، بمشاركة الفنانة هنا الزاهد، للسينما فى موسم عيد الفطر، من خلال فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، فى إطار من الفانتازيا والكوميديا والرومانسية، بشكل مختلف، حيث أنهت الشركة المنتجة للفيلم أعمال المونتاج والميكساج خلال الفترة الماضية، وبدأت الترويج للعمل الجديد عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى ممزوج ببعض الرومانسية، حول زوجين، يتورطان فى خلافات، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية ويجد الثنائى وابنهما الطفل الصغير أنفسهم فى مشكلة كبيرة، وينتج العالم الموازى الجديد مواقف كوميدية للزوجين نتيجة التباين بين الحياة فى منطقة عشوائية والحياة فى منطقة راقية.

يشارك فى بطولة الفيلم: بيومى فؤاد ومحمد ثروت والطفل جان رمزى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى وإخراج أحمد الجندى.

«شقو» عمرو يوسف ومحمد ممدوح خلطة «إجرامية» مشتركة

تستقبل دور العرض الفيلم الجديد «شقو» بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح فى واحد من الأعمال التى تمزج بين الأكشن والكوميديا، مثلما روجت الشركة المنتجة للفيلم خلال الفترة الماضية. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء خارجين على القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث من ورائها تبعات خطيرة.

يشارك فى البطولة: دينا الشربينى وأمينة خليل وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة ووليد فواز، إضافة لعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجمة الكبيرة يسرا والفنان أحمد فتحى، ومن تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.

«أسود ملون» أول بطولة لـ«رنا رئيس»

الفيلم الرابع الذى تستقبله دور العرض خلال موسم عيد الفطر المبارك، هو فيلم «أسود ملون» بطولة رنا رئيس، والذى انضم إلى قائمة الأعمال المعروضة بالسينمات خلال الساعات الأخيرة قبل انطلاق الموسم.

تدور الأحداث حول منظمة حفلات زفاف تلجأ إلى طبيب نفسى متخصص فى العلاقات العاطفية، ومن ثم تنشأ مجموعة من المواقف الكوميدية.

يشارك فى البطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا والشباب، منهم رنا رئيس وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد كيلانى وميس حمدان ومحمود حافظ ومنة عرفة وطاهر أبوليلة وصبا الرفاعى وإبرام سمير، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسى.

«اللعب مع العيال» لمحمد إمام و«بنقدر ظروفك» لأحمد الفيشاوى.. بعد العيد

قرر عدد من صناع السينما المشاركة فى الموسم الفاصل بين عيدى الفطر والأضحى، حيث حددت الجهة المنتجة لفيلم «بنقدر ظروفك» للنجم أحمد الفيشاوى طرحه بجميع دور العرض السينمائية مطلع شهر مايو المقبل.

تتلخص فكرة الفيلم فى السعى للإجابة عن تساؤل: هل يصمد الحب فى قلبى حسن وملك اللذين يعيشان فى حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بكميات قليلة، فهل يصمد الحب فى هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

الفيلم من بطولة: أحمد الفيشاوى ونسرين طافش ومى سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدى، وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفنى.

كما بدأت الشركة المنتجة لفيلم «اللعب مع العيال» بطولة الفنان محمد إمام الترويج للعمل، وطرحت البرومو التشويقى للعمل الجديد تمهيدًا للعرض قريبًا بعد الانتهاء تمامًا من أعمال المونتاج والمكساج.

الفيلم الجديد من بطولة محمد إمام، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة باسم سمرة، وبيومى فؤاد.

العرض مستمر «الإسكندرانى» و«الحريفة» و«أبو نسب» و«غرفة 404»

قررت شركات التوزيع ودور العرض الإبقاء على عدد من الأفلام العربية فى دور العرض، التى تواجدت منذ موسم الصيف الماضى منها فيلم «الإسكندرانى»، بطولة الفنان أحمد العوضى وبيومى فؤاد وحسين فهمى وزينة وعدد كبير من النجوم.

وبعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم «الحريفة» يواصل تواجده فى القاعات ودور العرض للمشاركة فى موسم عيد الفطر المبارك، وهو من بطولة نور النبوى وكزبرة وأحمد ميدو وعدد كبير من الشباب، وكذلك فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، وفيلم «غرفة ٤٠٤» بطولة منى زكى.

رعب وأكشن وإثارة الأفلام الأجنبية تواصل حضورها فى دور العرض

يشهد عيد الفطر وجود مجموعة كبيرة من الأفلام التى تنافس بقوة فى شباك التذاكر، منها فيلم «Dune: PartTwo» بطولة تيموثى شالاميت وزندايا وريبيكا فيرجسون، وفيلم «The FirstOmen» بطولة بيل ناى ورالف إنيسون ونيل تايجر فرى، وفيلم «DarkGame» بطولة إيد ويستويك وأندرو بى ستيفين، وفيلم «TheBricklayer» بطولة آرون إيكهارت ونينا دوبريف، وفيلم «Squealer» بطولة تيريس جيبسون وويز شاثام.ش