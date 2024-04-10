أنور عبدالمغيث: "جودر" أول قصة تقدم البطل الشعبي في "ألف ليلة وليلة"

صرّح المؤلف والسيناريست أنور عبد المغيث، بأن مسلسل "جودر" يعد أول عمل يناسب قصة "ألف ليلة وليلة"، وأوضح أنه في هذا المسلسل تم تقديم فكرة البطل الشعبي، مبنية على عوالم متشابكة.

وأشارعبد المغيث، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، إلى أن ما قدم في "ألف ليلة وليلة" سابقًا كانت سلاسل حكايات منعقدة، لكن لم يتم تقديم فكرة البطل الشعبي، وبالتالي، يعد "جودر" أول مسلسل في "ألف ليلة وليلة" يقدم هذا النوع من البطولة.

وأكد أن البطل الشعبي يتحرك وراء قضية عامة، تخص لحظته التاريخية أو تخص الإنسانية جميعًا. ورغم أن علي الزيبق وأبو زيد الهلالي ليسا من الأبطال الشعبيين، إلا أن جودر يقدم البطل المختار على قصة البطل الشعبي، وهذا ما جعل الجمهور يتعلق بالمسلسل بشدة. فقد تابعت المقاهي الشعبية جودر بنفس الحماس الذي يتابع به الجمهور مباريات كرة القدم.