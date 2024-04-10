الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

نور تكشف عن تحديات دورها في مسلسل "جودر" وتصفه بالشخصية المستفزة (فيديو)

نور
نور

أكدت الفنانة نور أن دورها في مسلسل "جودر" كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، وقالت: "شخصية مستفزة، والمشاهد كلها لم تكن سهلة.. أي مشهد كان تحدي".

وأشارت "نور" في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، إلى أنها أحبت الشخصية لأنها كانت مكتوبة بطريقة ثرية دراميًا وفنيًا، مما ساعدها بشكل كبير.

وأضافت "نور" أن شخصية "شواهي" لم تكن مجرد شر عادي، بل كانت متعددة الأوجه، حيث احتوت على عدة شخصيات مختلفة، وعبّرت عن رغبتها في المشاركة في دور شر، لكن بطريقة مختلفة عن أعمالها السابقة.

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وأشادت بكتابة المسلسل بطريقة جيدة جدًا، مؤكدة أنه يتميز بتركيبة فريدة ولا تشبه الكثير من الأعمال الأخرى، وأوضحت أنها خلال السنوات الماضية لم تقدم أدوارًا أو مشاهدًا شريرة، وأن دور "الرهينة" كان آخر عمل شاركت فيه بشخصية شريرة.

الفنانة نور جودر أسامة كمال سهرة دي إم سي دي ام سي شواهي الرهينة

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