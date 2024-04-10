ياسر جلال يتحدث عن تحديات مسلسل "جودر" قبل تصويره (فيديو)

أكد الفنان ياسر جلال أن مسلسل "جودر" كان يثير تخوف الجميع في البداية، وذلك بسبب صعوبة التمثيل في هذا التوقيت وعدم نجاح هذا النوع من المسلسلات، وعلى الرغم من ذلك، لم يبذل ياسر مجهودًا كبيرًا لإقناع شركات الإنتاج بالمشاركة في هذا العمل المميز.

وأوضح جلال في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أنه شعر بتحمس كبير من قبل شركات الإنتاج عند تنفيذ المسلسل، رغم وجود بعض الإحباطات، وأكد أن بعض الأقاويل أثرت على شركات الإنتاج، وقال: "جودر شيء يخض".

وعن تعامله مع المخرج إسلام خيري، أكد ياسر جلال أنه كان يشعر براحة كبيرة، قائلا: "إسلام خيري هو مخرج كبير جدًا وشخص محترم، وعندما قرأ الورق، قال لي: "أنت وقعت على الراجل ده منين".

من جهته، أشاد المؤلف بجلال، مضيفًا: "الرحلة ممتعة عندما تتعامل مع شخص فاهم وثقافته الفنية وإنسانيته كبيرة، منذ اللحظة الأولى التي كتبت فيها الورق، شعرت أن ياسر جلال سيكون الخيار المثالي".