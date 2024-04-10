الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تامر مرتضى: هناك طفرة في مجال الجرافيكس بين الفنانين المصريين (فيديو)

تامر مرتضى
تامر مرتضى

قال تامر مرتضى، رئيس مجلس إدارة شركة أروما، إن هناك طفرة ملحوظة في مجال الجرافيكس بين الفنانين المصريين، من حيث التطور الكبير الذي شهده هذا المجال، وأصبح المهتمون به كثرًا.

أكد مرتضى في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي": "أعتبر نفسي محظوظًا بوجود فريق عمل معي في أروما، قادرًا على إنتاج أعلى مستوى ممكن في هذا التخصص، هذا يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الصناعة حاليًا، حيث تتوسع عالميًا ويزداد الطلب على هذا النوع من الفنانين".

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وأضاف: "العوالم التي يتم خلقها، سواء من خلال الديكور أو الجرافيك أو الملابس أو المكياج أو أداء الممثل نفسه، يجب أن تقنع المشاهد، لذا، من الأهمية بمكان توفير هذه الإمكانيات لجميع العناصر".

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