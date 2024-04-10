ياسر جلال يكشف تفاصيل مثيرة عن "ألف ليلة وليلة" وردود فعل "المتحدة"

أكد الفنان ياسر جلال أنه قبل بدء تصوير مسلسل "جودر"، قدم للشركة المتحدة اثنين من الأعمال، أحدهما كان مسلسلًا دراميًا بعنوان "صعيدي"، والآخر هو "ألف ليلة وليلة"، وبعد الموافقة على الأخير، بدأت عجلة التصوير.

وأشار "جلال" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، إلى أن أحد أعضاء كيان الشركة المتحدة أكد له الموافقة على "ألف ليلة وليلة" لإعادة تفاصيل رمضان التي كانت موجودة في السابق.

وأكد أن الشركة المتحدة تدير العملية الإبداعية والإنتاج الدرامي في مصر، وأنه كان هناك ثقة كبيرة من قبل المتحدة في شركتي "ميديا هب" و"اروما"، كما جلس مع شركتي الإنتاج وتطرق لكافة التفاصيل ليقدم للجمهور مسلسلًا مميزًا بأفضل شكل.