"عمل مخيف".. مخرج "جودر" يكشف عن كواليس تجربته في إخراج المسلسل (فيديو)

كشف المخرج إسلام خيرى عن تجربته في إخراج مسلسل "جودر"، مؤكدا أن أن المنتج تامر مرتضي كان يرغب في تحقيق حلم أي مخرج من خلال المسلسل، وعلى الرغم من أنه واجه تحديات كبيرة بسبب طابع المسلسل المخيف، إلا أنه قرر أن يتحدى نفسه ويقدم عملًا مميزًا.

أشار خيرى في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، إلى أن طاقم العمل كان يعمل بجد وتفانٍ، وكانوا يعملون بأضعاف طاقتهم، كما تم التركيز على إيجاد تفاصيل دقيقة وإغراق العمل في عالم الخيال، مما أثر إيجابًا على النتائج النهائية.

وفيما يتعلق بأداء الممثلين، أوضح خيرى أن نظرية جودر للحياة تجعل كل شخص يلعب دورًا مختلفًا، وأشاد بالممثل ياسر جلال الذي يمتلك موهبة التقمص والتمثيل بشكل متقن، وأكد أنه استمتع بأداء جلال الذي قدم الدور بكل احترافية من حيث المشية والملابس والحركة.