الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"عمل مخيف".. مخرج "جودر" يكشف عن كواليس تجربته في إخراج المسلسل (فيديو)

المخرج إسلام خيرى
المخرج إسلام خيرى

كشف المخرج إسلام خيرى عن تجربته في إخراج مسلسل "جودر"، مؤكدا أن أن المنتج تامر مرتضي كان يرغب في تحقيق حلم أي مخرج من خلال المسلسل، وعلى الرغم من أنه واجه تحديات كبيرة بسبب طابع المسلسل المخيف، إلا أنه قرر أن يتحدى نفسه ويقدم عملًا مميزًا.

أشار خيرى في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، إلى أن طاقم العمل كان يعمل بجد وتفانٍ، وكانوا يعملون بأضعاف طاقتهم، كما تم التركيز على إيجاد تفاصيل دقيقة وإغراق العمل في عالم الخيال، مما أثر إيجابًا على النتائج النهائية.

نور تكشف عن تحديات دورها في مسلسل "جودر" وتصفه بالشخصية المستفزة (فيديو)

تامر مرتضى: مسلسل "جودر" مشروع مهم لا يمكن التوقف عن قراءة حلقاته

وفيما يتعلق بأداء الممثلين، أوضح خيرى أن نظرية جودر للحياة تجعل كل شخص يلعب دورًا مختلفًا، وأشاد بالممثل ياسر جلال الذي يمتلك موهبة التقمص والتمثيل بشكل متقن، وأكد أنه استمتع بأداء جلال الذي قدم الدور بكل احترافية من حيث المشية والملابس والحركة.

المخرج اسلام خيري تامر مرتضى دي ام سي سهرة دي إم سي أسامة كمال عالم الخيال ياسر جلال

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

زوج يحتفل مع زوجته بعيد الفطر بطريقة مختلفة انتهت بجثة

سعر حديد التسليح اليوم في الأسواق المصرية والمصانع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة