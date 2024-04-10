الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

تامر مرتضى: مسلسل "جودر" مشروع مهم لا يمكن التوقف عن قراءة حلقاته

تامر مرتضى
تامر مرتضى

أكد تامر مرتضى، رئيس مجلس إدارة شركة أروما، أنه عندما قرأ سيناريو مسلسل "جودر"، أدرك أنه أمام مشروع مهم ومتميز للغاية، مشيرا إلى أن الحلقات، عند قراءتها، لا يمكن توقيفها.

وقال مرتضى، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي": "تحمست للغاية لهذا المشروع، والشيء المقلق هو أننا رغبنا في التأكد من وجود دعم قوي وراء المسلسل، ليظهر بالصورة التي تجعل الناس تصدقه".

وأوضح أن الأعمال التي تشبه "جودر" يجب أن تظهر بشكل مضبوط، وإلا سينفصل المشاهد عن المسلسل تمامًا، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتمتع هذا العالم الساحر بقوانينه وإبهاره، وأن وراءه إمكانات قوية.

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وفي ختام حديثه، أشار مرتضى إلى أنه منذ 13 سنة كانت هناك محاولة جادة لإنتاج مسلسل "ألف ليلة وليلة" بمستوى عال، لكن للأسف لم تتوفر الظروف المناسبة حينها.

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