موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 من الموضوعات التي يزداد البحث عنها خاصة انه بعد صرف المرتب يتبقى القليل على موعد عيد الأضحى المبارك والذي يكون موعده فلكيًا الاحد 16 يونيو 2024.

ننشر في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات وجدول مرتبات العاملين الذي يتم صرفه في مايو 202.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

يبدأ صرف مرتبات مايو من الخميس 23 مايو 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

ويتم صرف المتأخرات بداية من 8 مايو و9 مايو و10 مايو 2023.

ويتم صرف مرتبات مايو بالزيادة المطبقة خلال عام 2024 بعد توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مرتبات أبريل 2024

بدأ صرف مرتبات ابريل من اليوم الاحد 21 ابريل 2024 ويستمر على مدار اربع ايام حتى يوم الاربعاء 24 ابريل 2024.

جدول صرف مرتبات ابريل 2024

مرتبات الدرجة السادسة وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 6000 جنيه

مرتبات الدرجة الخامسة وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 6500 جنيه

مرتبات الدرجة الرابعة وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 7000 جنيه

مرتبات الدرجة الثالثة وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 7500 جنيه

مرتبات الدرجة الثانية وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 8000 جنيه

مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 8200 جنيه

مرتبات درجة المدير العام وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 9200 جنيه

مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 10200 جنيه

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها أبريل 2024 تبلغ 12200 جنيه

ويكون جدول مرتبات مايو 2024 هو نفسه المطبق في ابريل والذي تم صرفه من اليوم 21 ابريل 2024.