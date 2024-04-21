الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المالية: اليوم بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

قالت وزارة المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة بدءًا من الأحد الموافق ٢١ أبريل.

وأضافت في منشور على موقعها الإلكتروني: المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

السداد النقدى الفوري

في سياق متصل، قالت وزارة المالية فى رسالة أطلقتها على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك أنه فى إطار شعار صادراتنا_قوتنا الذى  اطلقته الوزارة المالية ضمن مبادرة  «السداد النقدى الفورى»، بهدف تسهيل اجراءات الدولة لدعم المنتجين والمصدريين..فقد تم فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من المبادرة  من 10 مارس الماضي وحتى ٩ مايو ٢٠٢٤ بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه وذلك لملفات المصدرين المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، عن المشحونات حتى نهاية يونيه ٢٠٢٣.

وكشفت على أنه سيتم الصرف للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة للمبادرة على فترتين إحداهما فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.
 
وتابعت، يتم تقديم المستندات المطلوبة بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس العباسية – القاهرةو المواعيد يوميًا من 9ص – 4م ( ماعدا يومى الجمعه والسبت والعطلات الرسمية).

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