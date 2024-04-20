وزير المالية ونظيره السلوفيني يلتقيان لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كليمن بوستيانسيك وزير مالية سلوفينيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أخذًا فى الاعتبار التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية.

استعرض الوزير، جهود مصر خلال السنوات الماضية التى جعلتنا نمتلك بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الإنتاجية والاستثمارية فى موقع استراتيجي متميز، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات، بجانب إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.

محفزات غير مسبوقة

دعا الوزير، مجتمع الأعمال التجاري والصناعي في سلوفينيا للاستفادة من المحفزات الاستثمارية غير المسبوقة في مصر، بما فى ذلك جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، فضلًا على التسهيلات الضريبية والجمركية التي تتيحها مصر للمستثمرين، على نحو ينعكس في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، خاصة بعد الحوافز التي منحتها الحكومة لزيادة الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر بنسبة تتراوح من ٣٣٪؜ إلى ٥٥٪؜ من الضرائب المستحقة، والتوجه إلى التوسع في المشروعات المستدامة والمجالات الصديقة للبيئة كالنقل النظيف والطاقة المتجددة.