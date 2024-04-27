السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم السبت 27-4-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح اليوم السبت 20-4-2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين خاصة مع أيام شهر شوال 1445 والتي يصوم فيها الست البيض، حيث يرغب الكثيرون في  سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا وفي كل الأمور.

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 27-4-2024

جاءت صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 27-4-2024  الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق كما يلي:

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل.. والهرم وعذاب القبر.. اللهم آت نفسي تقوها.. وزكاها انت خير من زكاها.. أنت وليها ومولها.. اللهم إني استعينك واستغفرك.. واؤمن بك والتوكل عليك.. واثني عليك الخير كله.. ونشكرك ولا نكفر بك.

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 14-4-2024

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-4-2024 فى محافظات مصر

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي.. وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.. واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.. واعوذ بك من أن اغتال من تحتي.

اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.. واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.. واعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك خير ما سالك به عبدك ونبيك محمد صل الله عليه وسلم.. واعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صل الله عليه وسلم.

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دعاء الصباح اليوم الخميس 25-4-2024

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم السبت 20-4-2024

أذكار الصباح اليوم السبت 27-4-2024

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلي  الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.. وأن محمد عبدك ورسولك.. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

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