السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم السبت 20-4-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يبحث الكثيرون عن صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 20-4-2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا وفي كل الأمور.

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 20-4-2024

يوضح "الدستور" للقراء صيغ دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 20-4-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والتي جاءت كما يلي:

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي وغمي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.

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«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 18 أبريل 2024

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«اللهم أعوذ بك من العجز والكسل».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

اللهم إنا نسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا وتنزل علينا من بركة ما يكفينا وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورًا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.

يارب الهمني أن أطرق بابك كلما غرقت.. وعلمني ألا نجاة إلا بك.. ولا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت.. واقبلني يا الله بذنوبي.. وأخطائي وضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.  

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دعاء الصباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2024

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فى وداع الشهر الكريم.. أدعية اليوم الأخير من شهر رمضان


أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما فيه.. وأعوذ بك من شر هذا اليوم.. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من الهم والغم.

اللهم عافني في بدني وعافني في بصري.. وعافني في سمعي.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من من عذاب القبر.

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