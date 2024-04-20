أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم السبت 20-4-2024

يبحث الكثيرون عن صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 20-4-2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا وفي كل الأمور.

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 20-4-2024

يوضح "الدستور" للقراء صيغ دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 20-4-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والتي جاءت كما يلي:

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي وغمي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.

اللهم إنا نسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا وتنزل علينا من بركة ما يكفينا وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورًا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.

يارب الهمني أن أطرق بابك كلما غرقت.. وعلمني ألا نجاة إلا بك.. ولا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت.. واقبلني يا الله بذنوبي.. وأخطائي وضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.



أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما فيه.. وأعوذ بك من شر هذا اليوم.. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من الهم والغم.

اللهم عافني في بدني وعافني في بصري.. وعافني في سمعي.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من من عذاب القبر.