يحرص المسلمين مع بداية اليوم في أول أيام شهر شوال على معرفة أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 16-4-2024 عبر جوجل، تقربا من الله عز وجل، أملا في أن يستجيب لهم الله بالأيام المباركة.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 16-4-2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024.

دعاء الفجر مكتوب

يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقا واسعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا.



اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك، أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التيسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

أذكار الصباح اليوم

اللهم يا فارج الهموم ارزقنا الخير ما علمنا منه وما لم نعلم.

نسألك اللهم أن تنعم علينا بالعافية والصحة وألا تحرمنا منها.

يا رب العالمين تب علينا وارزقنا السداد والتوفيق.

يا رب العالمين نسألك في هذا اليوم أن تمن علينا بالرزق الحلال المبارك.

اللهم إنك أنت الله الرزاق المعين ندعوك يا ربنا ألا تحرمنا من خير ذلك اليوم.

اللهم في ذلك الصباح ندعوك أن تسترنا ولا تفضحنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

دعاء للمتوفين

اللهم اجعلهم في جناتك ينعمون وتحت عرشك يسجدون وبنور وجهك يكرمون.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي واغفر لها، وعافها واعفُ عنها وأكرم نزلها، يا رب العالمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ)، (اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

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دعاء دخول الامتحان

قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري* وَيَسِّر لي أَمري* وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يَفقَهوا قَولي.

اللهم ذكرني ما نسيت من العلم، وسدد إجاباتي، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

دعاء ختم القرآن

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي.

دعاء دخول المسجد

قد ورد في بعض الأحاديث النبوية دعاء دخول المسجد والخروج منه، حيث أوصى صلى الله عليه وسلم بالتسليم عليه، ثم ترديد: «الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، أما عند الخروج من المسجد فأوصى النبي بقول: «الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».