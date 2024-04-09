فى وداع الشهر الكريم.. أدعية اليوم الأخير من شهر رمضان

أدعية اليوم الأخير من شهر رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

أدعية اليوم الأخير من شهر رمضان

-اللهم مع وداع شهر رمضان لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.

- اللهم اجعـل ما تبقى مـن رمضان جابرة للقـلوب، أسـرة للعيوب، ماحية للذنوب، مُفرجة للكروب، اللهم إن شوقنا لشهرك الكريم يزداد، فيارب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه العام القادم.

- اللهم بلغنا رمضان القادم لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان القادم وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار

- اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

- اللهم مع نهاية رمضان متّعنا اللهم بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا أبدًا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين.

دعاء آخر أيام شهر رمضان

اللهم إنا نسألك بجودك وكرمك يا رب العالمين أن ترحم من عصى وتغفر لمن تجاوز وتعفو لمن أخطأ بحق شهرك المبارك يا أرحم الراحمين.

يارب في نهاية شهرك الكريم لا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر، اللهم أبقني خير البقاء وأغنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك، واتباع سنة رسولك.

اللهم إن كان في قلبي شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو رياء أو نفاق أو فسوق أو عصيان، فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه إيمانًا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك.