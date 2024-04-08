مع نهاية الشهر الكريم، يتساءل البعض عن دعاء ختم القرآن في آخر شهر رمضان 2024 وخير ما يقال من أدعية لختم القرآن الكريم، نكتب فيما يلي أفضل ما يقال لوداع رمضان ويختتم المسلمون شهر رمضان بدعاء القرآن الكريم ومن الأدعية المستحبة في لختم القرآن.

فضل ختم القرآن الكريم

وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لايقرا القرآن كمثل الحنظله طعمها مر ولا ريح لها.

دعاء ختم القرآن في آخر شهر رمضان 2024

ومن أعظم الأدعية الطويلة التي يمكن الدعاء بها عند ترديد دعاء ختم القرآن في رمضان هو الدعاء الآتي:

-اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ

الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي.

-اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عينًا لا تنقطع.

-وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك

لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان.

-اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قدير..

رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك، ربنا يا وهاب نسألك بركات ما أنزلت من السماء وما أخرجت من الأرض".