أبوعاصي يكشف لـ"أبواب القرآن" الشروط الواجب توافرها لتعدد الزوجات (فيديو)

تحدث الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، عن مسألة التعدد في الزواج، مؤكدًا على أن التعدد ليس مجرد تقليد بل ضرورة اجتماعية في بعض الأحيان.

وأوضح أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الظروف الاجتماعية كالمرض أو الحرب قد تستدعي التعدد لتحقيق الاستقرار الأسري.

وفي معرض حديثه عن الشروط الواجب توافرها للتعدد، أشار أبو عاصي إلى ضرورة وجود جهة رقابية تضمن تطبيق الشروط بعدالة، مستشهدًا بآراء الشيخ محمد عبده الذي يرى أن التعدد مباح طالما لا يؤدي إلى الإضرار بالزوجة الأولى.

وأكد على أن القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الفردية والاجتماعية قبل الحكم على مسألة التعدد.