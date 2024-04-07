التعدد في الإسلام: رؤى تفسيرية في برنامج "أبواب القرآن" (فيديو)

أثار الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، نقاشًا معمقًا حول تفسير آية التعدد في القرآن الكريم، مشددا على الفرق بين الحكم الشرعي ودلالات الآية، ومستشهدًا بأعمال الشيخ محمد المدني، الذي تناول الآية بتحليل لغوي دقيق، كما أوضح أهمية الربط بين الشرط وجوابه.

وأكد أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الآية تحمل تعقيدات تفسيرية، مشيرًا إلى أن العديد من المفسرين يرون وجود محذوف تفسيري يربط بين الخوف من عدم القسط في اليتامى والإذن بالتعدد.

وأضاف أبوعاصي أن هناك حالات اجتماعية معينة تستدعي النظر في التعدد بمنظور مختلف، مؤكدًا على أهمية العدل والإنصاف في مسألة الزواج من اليتامى.

وفي تعقيبه، أشار الباز إلى أن النقاش يتطرق إلى حالة خاصة، مما يعكس التعقيد والعمق في فهم النصوص الدينية وتطبيقاتها في الواقع الاجتماعي، ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تأويل الآية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.