الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الآن أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

الآن أدعية العشر
الآن أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الأوقات.

وتنشر الدستور عبر السطور التالية أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024.

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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 وفضل العبادة فيها

أدعية العشر الأواخر من رمضان ٢٠٢٤

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. يمكن أن يردد المسلم في أدعية العشر الأواخر من رمضان  الأدعية التالية:

_«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا»، وهو دعاء ليلة القدر الوارد في السنة النبوية، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024


- «رب افتح بيني وبينك واجعلني في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة رجوتك ارحم ضعفي وردني إليك بالنعمة لا بالامتحان».

-«اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».


- «اللهم اعصمنا من المعاصي والآثام، واشغلنا بخير ما يرضيك عنا، واشغلنا بك عن همومنا يا مفرج كل كرب، ويا غافر كل ذنب يا رب العالمين».

- «اللهم فرج الهم عن المهمومين.. ونفث الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين».
- «اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ»

-«اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا، اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. سبحانك إنك على صراط مستقيم».
- «اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير»
-«اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

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