منها "ماكو".. أفلام العيد على منصة watch it

أفلام العيد على منصة watch it

تفصلنا أيام قليلة، عن موسم عيد الفطر المبارك، المقرر أن يكون يوم الاربعاء المقبل أول أيامه، وينتظر الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مشاهدة الأفلام والمسلسلات مع عائلتهم.

أفلام العيد على منصة watch it

ويبحث الجمهور عن الأعمال المميزة لمشاهدتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهي الأفلام المقرر طرحها عبر منصة “واتش إت” ويرصدها "الدستور" في السطور التالية..



فيلم ماكو

يعرض فيلم ماكو حصريا عبر المنصة الرقمية watch it، وهو من بطولة الفنانة بسمة، ونيقولا معوض.

وتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.

وفيلم "ماكو" من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام.

فيلم لف ودوران



تدور أحداث فيلم لف ودوران حول شخصية (نور قباني) مرشد سياحي يذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية تدعى (بيرلا)، وهناك يجدوا فتاة تدعى (ليلة) وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها (نور) مع أسرته بنفس العرض الذي استغله (نور)، وتتحالف الأسرة مع (ليلة) ﻹفشال علاقته بـ(بيرلا).



أبطال فيلم "لف ودوران" هم:

- أحمد حلمي في دور عمر

- منى زكي في دور ليلى

- محمد فراج في دور مظهر

- محمد سلام في دور ميسرة

- دلال عبد العزيز في دور نعمة

- شادي الفونس في دور ميمي

- بيومي فؤاد في دور عبد العليم

- إنعام سالوسة في دور سلوى

- بيومي محمد في دور فؤاد

فيلم بلبل حيران

تدور قصة أحداث مسلسل بلبل حيران حول بلبل الذي يتعرف على فتاة أرستقراطية ناجحة في عملها تدعي ياسمين، ولكنها بعيدة كل البعد عن الرومانسية التي يحلم بها بلبل، ولكنه في الوقت نفسه معجب بقريبته هالة لهدوئها وطيبتها ولكن وسط كل هذا، تظهر له الطبيبة النفسية أمل التي تعالجه وهي ايضا شخصية ناجحة في عملها ومرحة جدًا ويفكر في الارتباط بها.

أفلام العيد على منصة watch it



الفيلم من بطولة "أحمد حلمي ، زينة ، شيري عادل وإيمي سمير غانم" تأليف "خالد دياب" وإخراج "خالد مرعي". ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة للناقد "رامي عبدالرازق" يديرها الناقد "محمد عبدالفتاح".