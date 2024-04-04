الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أفلام العيد على منصة watch it

منها "ماكو".. أفلام العيد على منصة watch it

أفلام العيد على منصة
أفلام العيد على منصة watch it

تفصلنا أيام قليلة، عن موسم عيد الفطر المبارك، المقرر أن يكون يوم الاربعاء المقبل أول أيامه، وينتظر الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مشاهدة الأفلام والمسلسلات مع عائلتهم.

 

أفلام العيد على منصة watch it

 

ويبحث الجمهور عن الأعمال  المميزة لمشاهدتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهي الأفلام المقرر طرحها عبر منصة “واتش إت” ويرصدها "الدستور" في السطور التالية..

لسهرة سعيدة في العيد.. قائمة بـ5 أفلام حققت أعلى الإيرادات بالسينما المصرية

مسلسل الحشاشين الحلقة 25| انكشاف سر "الخيام".. والسلطان يستجوب زوجة الصباح


فيلم ماكو

يعرض فيلم ماكو حصريا عبر المنصة الرقمية watch it، وهو من بطولة الفنانة بسمة، ونيقولا معوض.

وتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.

وفيلم "ماكو" من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام.

 

فيلم لف ودوران


تدور أحداث فيلم لف ودوران حول شخصية (نور قباني) مرشد سياحي يذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية تدعى (بيرلا)، وهناك يجدوا فتاة تدعى (ليلة) وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها (نور) مع أسرته بنفس العرض الذي استغله (نور)، وتتحالف الأسرة مع (ليلة) ﻹفشال علاقته بـ(بيرلا).

 


أبطال فيلم "لف ودوران" هم:
- أحمد حلمي في دور عمر
- منى زكي في دور ليلى
- محمد فراج في دور مظهر
- محمد سلام في دور ميسرة
- دلال عبد العزيز في دور نعمة
- شادي الفونس في دور ميمي
- بيومي فؤاد في دور عبد العليم
- إنعام سالوسة في دور سلوى
- بيومي محمد في دور فؤاد

 

فيلم بلبل حيران

تدور قصة أحداث مسلسل بلبل حيران حول بلبل الذي يتعرف على فتاة أرستقراطية ناجحة في عملها تدعي ياسمين، ولكنها بعيدة كل البعد عن الرومانسية التي يحلم بها بلبل، ولكنه في الوقت نفسه معجب بقريبته هالة لهدوئها وطيبتها ولكن وسط كل هذا، تظهر له الطبيبة النفسية أمل التي تعالجه وهي ايضا شخصية ناجحة في عملها ومرحة جدًا ويفكر في الارتباط بها.

 

أفلام العيد على منصة watch it


الفيلم من بطولة "أحمد حلمي ، زينة ، شيري عادل وإيمي سمير غانم" تأليف "خالد دياب" وإخراج "خالد مرعي". ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة للناقد "رامي عبدالرازق" يديرها الناقد "محمد عبدالفتاح".

مسلسل مليحة الحلقة 10| الفتاة الفلسطينية تبدأ تنفيذ وصية جدّها.. ماذا فعلت؟

قلاش يكشف الحقيقة لـ"مصطفى شعبان".. الحلقة 25 من المعلم

watch it منصة watch it أفلام العيد عبر منصة watch it أفلام العيد عيد الفطر مشاهدة الأفلام

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. جاميكا يصل إلى بركة عائلة ضرغام قبل الجميع

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. عائلة ضرغام تغمرها السعادة بموت سامح الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. غادة عبد الرازق تسامح في حق شقيقها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. رياض الخولي يتوعد غادة عبد الرازق

مسلسل صيد العقارب احداث الحلقة 25.. سامح يسقط في قبضة الشرطة بسبب سيمون

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. وفاة سامح الغول بجرعة مخدرات زائدة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. هل ستقتل غادة عبد الرازق سامح الغول اليوم؟

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 24

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

عاجل.. بشائر الخروج من الأزمة الاقتصادية.. خبراء: زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ٤٠ مليار دولار تسهم فى جذب الاستثمارات المباشرة

متحدث الزمالك: سنواجه الأهلى على ستاد القاهرة يوم 15 أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى