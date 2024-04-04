قلاش يكشف الحقيقة لـ"مصطفى شعبان".. الحلقة 25 من المعلم

مسلسلات رمضان 2024..

كشف قلاش الشاهد الوحيد على واقعة دس المخدرات في سيارة والد مصطفى شعبان خلال الحلقة 25 من مسلسل المعلم، واستطاعت الشرطة يومها القبض عليه وسط السوق بفضيحة ومن يومها ويحاول شعبان معرفة من الفاعل والانتقال لوالده.

واتصل قلاش وهو في المستشفى بالمعلم وقال له: "أنا حاسس إني هموت أنا عايز أقولك على الحقيقة قبل ما أموت تعالى بسرعة يا معلم".

اعتراف قلاش

وحين جاء قال له: "أنت فاكر أن الجنتل وشداد لما أنت معاك بضاعتهم هيعترفوا على نفسهم البضاعة اللي اتمكست لأ، شوف يا إبني أنا هقولك نص الحقيقة، النص اللي تقدر تجيب لي حقي من الجنتل قبل ما أموت، والنص التاني لما تجيب حقي هقولك على اللي دخلوا البضاعة في عربية أبوك".

وتابع: "المخدرات بتاعتي كانت في عربية أبوك، ومخدرات الجنتل دخلت في العربية بعد حمدتو لما راح بالكاوتش السويس ورجع من غير ما يصلحه، وفي الاستراحة بعد ما عدينا الكمين، قام شداد بأخذ المخدرات من الكاوتش".

وأضاف: "واتصل بالجنتل وقال له البضاعة جيالك، أنا كدة مسكتك أو طريق المخدرات، وأنت تكمل، تتصل بالحكومة وتلبس حامد بالسمك والمخدرات اللي معاه أول ما يدخل السوق".

واختتم: "واتصل بالشرطة وفلت الجنتل بالمخدرات اللي كانت في الكاوتش وركب سوق السمك وسوق المخدرات، وهقولك مين اللي حط المخدرات في عربية أبوك لما تجيب لي حقي من الجنتل لأن دول من مصلحتهم أموت قبل ما أقول الحقيقة مش عارف مين هيسبق مين؟"، لتنتهي الحلقة 25 من المسلسل.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.