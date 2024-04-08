تشهد البلاد حالة التغيرات المناخية، وانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، وهذه ما جعل رواد مواقع البحث الافتراضي يبحثون عن دعاء الرعد والبرق والأعمال المستحبة عن سماع الرعد ورؤية البرق.

دعاء الرعد والبرق والأعمال المستحبة في شهر رمضان 2024

الأعمال التي تُستحب عند سماع الرعد

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من الآداب والأعمال التي تُستحب عند سماع الرعد ورؤية البرق الدعاء بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ والتي منها قوله: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِصَعْقِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ» رواه البخاري، وألَّا يشير الإنسان إليه، ولا يُتْبِع بصره إياه، مع التزام الإرشادات والتوصيات التي تقررها الجهات المختصة والدراسات العِلْمية في هذا الشأن؛ منها: تَجنُّب الوقوف بجوار الأشجار.

وتابعت الإفتاء ومنها: الإسراع بالدخول إلى أقرب مبنى في حالة التواجد في الشارع أثناء ذلك، ومنها: مراعاة البُعْد عن الوقوف في المرتفعات العالية وقُرْبَ الأبراج المعدنية، لأنَّ هذه الأماكن تُعدُّ أهدافًا لشرارة البرق، كما نصحوا بعدم استخدام الهاتف، أو لمس الأشياء المعدنية؛ لأنَّ كلَّ هذه الأشياء تُعد مُوَصِّلًا فعَّالًا للكهرباء، وهي الأقرب لتفريغ الشِّحنات الكهربائية فيها.

دعاء الرعد والبرق

وقالت الإفتاء إنه يستحب إذا سمع الإنسان صوت الرَّعد أن يقول: سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ؛ لما في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: "سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ". ثم يقول: "إنَّ هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديد".

أكدت دار الإفتاء أنه يستحب عند سماع الرعد أن يردد المرء دعاء الرعد وهو “اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك”.

دعاء المطر