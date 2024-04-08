الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء الرعد والبرق والأعمال المستحبة في شهر رمضان 2024

الرعد والبرق
الرعد والبرق

تشهد البلاد حالة التغيرات المناخية، وانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، وهذه ما جعل رواد مواقع البحث الافتراضي يبحثون عن دعاء الرعد والبرق والأعمال المستحبة عن سماع الرعد ورؤية البرق.

دعاء الرعد والبرق والأعمال المستحبة في شهر رمضان 2024

txt

الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر بعد مغرب اليوم

الأعمال التي تُستحب عند سماع الرعد

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من الآداب والأعمال التي تُستحب عند سماع الرعد ورؤية البرق الدعاء بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ والتي منها قوله: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِصَعْقِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ» رواه البخاري، وألَّا يشير الإنسان إليه، ولا يُتْبِع بصره إياه، مع التزام الإرشادات والتوصيات التي تقررها الجهات المختصة والدراسات العِلْمية في هذا الشأن؛ منها: تَجنُّب الوقوف بجوار الأشجار.

وتابعت الإفتاء  ومنها: الإسراع بالدخول إلى أقرب مبنى في حالة التواجد في الشارع أثناء ذلك، ومنها: مراعاة البُعْد عن الوقوف في المرتفعات العالية وقُرْبَ الأبراج المعدنية، لأنَّ هذه الأماكن تُعدُّ أهدافًا لشرارة البرق، كما نصحوا بعدم استخدام الهاتف، أو لمس الأشياء المعدنية؛ لأنَّ كلَّ هذه الأشياء تُعد مُوَصِّلًا فعَّالًا للكهرباء، وهي الأقرب لتفريغ الشِّحنات الكهربائية فيها.

دعاء الرعد والبرق 

وقالت الإفتاء إنه يستحب إذا سمع الإنسان صوت الرَّعد أن يقول: سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ؛ لما في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: "سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ". ثم يقول: "إنَّ هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديد".

أكدت دار الإفتاء أنه يستحب عند سماع الرعد أن يردد المرء دعاء الرعد وهو “اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك”.

دعاء المطر

  • اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر (جاء في صحيح مسلم)
  • اللّهُمّ اسْقنا غيْثًا مُغيثًا مريئًا نافعًا غيْر ضارٍّ عاجلًا غيْر آجلٍ. (إسناده صحيح)
  • اللهم صيبا هنيًا وصيبًا نافعًا.
  • اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بغفرانك وعفوك، واغسل قلوبنا من الهم والضيق، اللهم صيبا نافعا.

 

حالة التغيرات المناخية درجات الحرارة الأعمال المستحبة عن سماع الرعد ورؤية البرق دعاء الرعد والبرق دعاء الرعد

مواد متعلقة

دعاء ختم القرآن في آخر شهر رمضان 2024

دعاء 29 رمضان.. دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 2024

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

تبدأ بعد إجازة العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح