مواعيد الصلاة عقب تطبيق التوقيت الصيفي 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأخيرة، وذلك لعدم الارتباك في أداء الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية، وذلك منذ تطبيق توقيت شهور الصيف وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مواعيد الصلاة عقب تطبيق التوقيت الصيفي 2024

جاءت مواعيد الصلاة عقب تطبيق التوقيت الصيفي 2024 كما يلي:-

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة خلال التوقيت الصيفي

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:28 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:28 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:36 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 9:02 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة أسوان خلال التوقيت الصيفي

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:50 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:13 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:15 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:33 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية خلال التوقيت الصيفي

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:45 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:36 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 9:01 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة قنا خلال التوقيت الصيفي

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:46 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:17 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:18 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:38 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية خلال التوقيت الصيفي

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:37 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:49 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:26 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:26 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:50 مساء.

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