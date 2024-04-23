الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي 2024 في محافظة القاهرة

الصلاة
الصلاة

زاد البحث عن مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي سيتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة حيث يتم تغيير الساعة 60 دقيقة مما يؤثر على توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية والتي تختلف بمعدل دقائق فقط.


مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي 2024

نعرض مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي 2024 حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا للساعة المتبعة في جمهورية مصر العربية حيث يأتي توقيت الصلاة في محافظة القاهرة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية خلال التوقيت الصيفي كما يلي:-

موعد رفع آذان الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 4:53 فجرا.
موعد شروق الشمس في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:22 صباحا.
موعد رفع آذان الظهر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
موعد رفع آذان العصر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 4:26 عصرا.
موعد رفع آذان المغرب في محافظة القاهرة في تمام الساعة 7:27 مساءا.
موعد رفع آذان العشاء في محافظة القاهرة في تمام الساعة 8:47 مساءا.

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لتغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024

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هل يحتاج تطبيق التوقيت الصيفى إلى قرار من الحكومة؟

 

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يتم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 اعتبار من يوم الجمعة الأخيرة من شهر ابريل الجاري وحتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024 حيث يستمر العمل به لمدة 6 شهور كاملة وعلى كافة المواطنين تغيير ساعاتهم وفقا التوقيت الجديد.

يتم ضبط الساعة في منتصف ليل يوم الخميس الموافق 26 من شهر ابريل الجاري حيث تكون الساعة الواحدة صباحا بدلا من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك بدلا من التوقيت الشتوي الذي يتم العمل به حاليا منذ يوم 27 أكتوبر الماضي 2023.

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد صلاة الفجر السبت 20-4-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

 

مميزات تغيير الساعة في مصر

أكد الدراسات الحديثة أن هناك عدة مميزات لتغيير الساعة في مصر أبرزها الحصول على عدد ساعات نهار أطول مما يساهم في توفير الطاقة حيث يعني إضافة ساعة للنهار مما يقلل استخدام الإضاءة الكهربائية وكذلك ترشيد الاستهلاك الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته بما في ذلك الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في محطات الكهرباء التي تغذي كافة أنحاء الجمهورية.

 

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مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة الثلاثاء 23 ابريل 2024

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 فى محافظات مصر

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