مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون بشكل يومي على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22-4-2024 في محافظات مصر المختلفة.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:49 ص.

موعد صلاة الظهر 11:54 ص.

موعد صلاة العصر اليوم 29: 3 ع.

موعد صلاة المغرب 6:26 م.

موعد صلاة العشاء 7:48 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:51 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 11:58 ص.

موعد صلاة العصر 3:36 م.

موعد صلاة المغرب 6:32 م.

موعد صلاة العشاء 7:55 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:44 ص.

موعد صلاة الظهر 11:49 ص.

موعد صلاة العصر 3:26 ع.

موعد صلاة المغرب 6:23 م.

موعد صلاة العشاء 7:45 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:42 ص.

وقت صلاة الظهر 11:41 ص.

موعد صلاة العصر 3:14 ع.

وقت صلاة المغرب 6:12 م.

وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 7:31 م.

اقرأ أيضًا:

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 21 أبريل 2024

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:54 ص.

موعد صلاة الظهر 11:48 ص.

موعد صلاة العصر 17: 3 ع.

موعد صلاة المغرب 6:15 م.

موعد صلاة العشاء 7:32 م.