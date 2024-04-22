الإثنين 22 أبريل 2024
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون بشكل يومي على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22-4-2024 في محافظات مصر المختلفة.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الإثنين 

وقت صلاة الفجر 3:49 ص.
موعد صلاة الظهر 11:54 ص.
موعد صلاة العصر اليوم 29: 3 ع.
موعد صلاة المغرب 6:26 م.
موعد صلاة العشاء 7:48 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:51 ص.
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 11:58 ص.
موعد صلاة العصر 3:36 م.
موعد صلاة المغرب 6:32 م.
موعد صلاة العشاء 7:55 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:44 ص.
موعد صلاة الظهر 11:49 ص.
موعد صلاة العصر 3:26 ع.
موعد صلاة المغرب 6:23 م.
موعد صلاة العشاء 7:45 م.

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 21 أبريل 2024

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم السبت 20 أبريل 2024

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:42 ص.
وقت صلاة الظهر 11:41 ص.
موعد صلاة العصر 3:14 ع.
وقت صلاة المغرب 6:12 م.
وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 7:31 م.

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مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم الإثنين 

وقت صلاة الفجر 3:54 ص.
موعد صلاة الظهر 11:48 ص.
موعد صلاة العصر 17: 3 ع.
موعد صلاة المغرب 6:15 م.
موعد صلاة العشاء 7:32 م.

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