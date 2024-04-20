مواعيد صلاة الفجر السبت 20-4-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

مواعيد صلاة الفجر السبت 20-4-2024 في محافظات مصر| مواقيت الصلاة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حاليا عبر موقع جوجل العالمي قبيل أيام فقط من تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي حيث يرغب الملايين من المواطنين في متابعة اختلاف توقيت الصلاة.

مواعيد صلاة الفجر السبت 20-4-2024 في محافظات مصر

يمكن معرفة مواعيد صلاة الفجر السبت 20-4-2024 في محافظات مصر| مواقيت الصلاة من خلال موقع الدستور الالكتروني والذي يقدم خدمات متنوعة للمواطنين على مدار اليوم حيث جاءت توقيت الصلاة كما يلي:-

مواعيد صلاة الفجر في القاهرة

أكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن رفع آذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 سيكون في تمام الساعة 3:51 فجرا فيما جاءت باقي الصلوات كما يلي:-

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:53 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:24 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:45 مساءا.

مواعيد صلاة الفجر في الاسكندرية

أكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن رفع آذان الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 سيكون في تمام الساعة 3:56 فجرا فيما جاءت باقي الصلوات كما يلي:-

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:37 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:32 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:55 مساءا.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

أكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن رفع آذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 سيكون في تمام الساعة 4:01 فجرا فيما جاءت باقي الصلوات كما يلي:-

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:02 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:36 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:32 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:52 مساءا.

مواعيد صلاة الفجر في الوادي الجديد

أكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن رفع آذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 سيكون في تمام الساعة 4:19 فجرا فيما جاءت باقي الصلوات كما يلي:-

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:10 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:39 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:35 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:52 مساءا.