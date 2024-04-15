الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يحرص المسلمون مع بدء أول الساعات الصباحية على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 ع
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ظ
موعد صلاة العصر 3:36 ع
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:49 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 3:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:26 ع
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:51 ص
وقت صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 3:16 ع
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:26 م.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 أبريل 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 13 أبريل 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 19: 3 ع
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م.

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