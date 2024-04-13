السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 13 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الصلاة من أهم العبادات والركن الثاني من أركان الإسلام لذلك الحرص عليها أمر مفروغ منه ويقدم موقع الدستور مواعيد الصلاة في محافظات مصر بشكل يومي للباحثين عن مواعيد الفروض الخمس للصلاة.

وننشر في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم السبت 13 أبريل 2024 في محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى؛ نظرا للاختلافات الجغرافية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد آذان الفجر: 4:00  ص
موعد آذان الظهر: 11:55 ص 
موعد آذان العصر: 3:30 م
موعد آذان المغرب: 6:21   م
موعد آذان العشاء: 7:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية 

موعد آذان الفجر: 4:03 ص
موعد آذان الظهر: 12:01 م
موعد أذان العصر: 3:36 م
موعد آذان المغرب: 6:28 م
موعد آذان العشاء: 7:49 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد آذان الفجر: 3:53  ص
موعد آذان الظهر: 11:51 ص 
موعد آذان العصر: 3:27 م
موعد آذان المغرب: 6:18 م
موعد آذان العشاء: 7:40 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد آذان الفجر: 4:00 ص
موعد آذان الظهر: 11:56 ص 
موعد آذان العصر: 3:30 م
موعد آذان المغرب: 6:21 م
موعد آذان العشاء: 7:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد آذان الفجر: 4:03  ص
موعد آذان الظهر: 11:57  ص 
موعد آذان العصر: 3:31   م
موعد آذان المغرب: 6:22  م
موعد آذان العشاء: 7:42  م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد آذان الفجر: 3:58 ص
موعد آذان الظهر: 11:54 ص 
موعد آذان العصر: 3:30  م
موعد آذان المغرب: 6:21 م
موعد آذان العشاء: 7:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد آذان الفجر: 4:04 ص
موعد آذان الظهر: 11:54  ص 
موعد آذان العصر: 3:25  م
موعد آذان المغرب: 6:16 م
موعد آذان العشاء: 7:34  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد آذان الفجر: 4:04  ص
موعد آذان الظهر:  11:49 ص 
موعد آذان العصر: 3:17 م
موعد آذان المغرب: 6:09 م
موعد آذان العشاء: 7:25  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد آذان الفجر: 3:47 ص
موعد آذان الظهر: 11:45 ص
موعد آذان العصر: 3:21 م
موعد آذان المغرب: 6:12  م
موعد آذان العشاء: 7:34 م

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مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

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