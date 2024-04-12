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الصلاة على النبي يوم الجمعة.. اعرف فضلها

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي يوم الجمعة

يبحث الكثير من الأشخاص، عن صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة وما هو فضلها كونها واحدة من أفضل العبادات التي تُزيد من بركة أفضل أيام الله، وخير ما يقال في هذا اليوم.

ويختلف العلماء في تحديد وقت الصلاة على النبي يوم الجمعة بدقة، ولكن يبقى فضلها وأثرها، فهي نور وبركة وشفاعة يوم القيامة.

وقت الصلاة على النبي يوم الجمعة

 ما يؤكد أن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة مضاعفا، كونه "خير يوم طلعت فيه الشمس"، يكفر به المؤمن عن ذنبه من الجمعة إلى الجمعة، ويُكفى همه ويُزاح غمه، وتُطرح البركة في أعماله.

وقال رسول الله صلى الله عليه:-

-إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ..

فقال رجل: يا رسول الله تُعرض صلاتنا عليك وقد أرميت (بليت)؟، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تاكل الأنبياء.

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:-

-يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.

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فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ذكر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

"إن الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليما. 

أفضل صيغ الصلاة على الرسول في يوم الجمعة

"صلّ اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم، صلاة تُخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم، وتُذهب عني اليأس، إنك أنت الأعلم ولا أعلم، إنك علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم.

"اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله".

-اللهم صلّ على عين الأعيان، نقطة بداية الأكوان صلاة تذهب بها عنّا جميع الهموم والأحزان.

-اللهم صلّ وسلم وبارك على حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما تحب وترضى"

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