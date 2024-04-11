الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 11 أبريل 2024

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يبحث قطاع عريض عن كافة مواقت الصلاة، من أجل أداء جميع الصلوات الخامسة في أوقاتها، مصداقًا بقوله تعالى «إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتا»، ويحرصون على أداءها في وقتها.

وفي "الصحيحين عن ابن مسعود" -رضي الله عنه- أن رجلًا قد سأل النبي "صلى الله عليه وسلم": أي أن الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها وبر الوالدين ثم السعي إلى الجهاد بسبيل الله.

 

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 11 أبريل 2024

 

مواعيد الصلاة فى القاهرة

الفجر 4:03  ص
الظهر 11:56 ص
 العصر 30: 3 م
المغرب 6:20 م
 العشاء  7:40 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية        
الفجر 4:05 ص
 الظهر 12:01 م
 العصر 3:36 م
 المغرب 6:26 م
 العشاء 7:47 م

مواعيد الصلاة فى أسوان

 الفجر 4:05  ص
 الظهر 11:50 ص
 العصر 19: 3 م
 المغرب 6:11 م
 العشاء 7:26 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 الفجر 3:54 ص
 الظهر 11:44 ص
  العصر 3:16 م
 المغرب 6:07 م
العشاء 7:24 م


مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية
 الفجر 3:57 ص
 الظهر 11:52 م
العصر 3:27 م
 المغرب 6:17 م
 العشاء 7:36  م    
 
 

 

 

 

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

عاجل.. إسرائيل نستعد لهجوم إيرانى "غير مسبوق"

عاجل.. إصابات فى غارة للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة