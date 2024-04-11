يبحث قطاع عريض عن كافة مواقت الصلاة، من أجل أداء جميع الصلوات الخامسة في أوقاتها، مصداقًا بقوله تعالى «إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتا»، ويحرصون على أداءها في وقتها.

وفي "الصحيحين عن ابن مسعود" -رضي الله عنه- أن رجلًا قد سأل النبي "صلى الله عليه وسلم": أي أن الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها وبر الوالدين ثم السعي إلى الجهاد بسبيل الله.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 11 أبريل 2024

مواعيد الصلاة فى القاهرة

الفجر 4:03 ص

الظهر 11:56 ص

العصر 30: 3 م

المغرب 6:20 م

العشاء 7:40 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 4:05 ص

الظهر 12:01 م

العصر 3:36 م

المغرب 6:26 م

العشاء 7:47 م

مواعيد الصلاة فى أسوان

الفجر 4:05 ص

الظهر 11:50 ص

العصر 19: 3 م

المغرب 6:11 م

العشاء 7:26 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

الفجر 3:54 ص

الظهر 11:44 ص

العصر 3:16 م

المغرب 6:07 م

العشاء 7:24 م



مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 3:57 ص

الظهر 11:52 م

العصر 3:27 م

المغرب 6:17 م

العشاء 7:36 م



