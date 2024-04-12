الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

فى ثالث أيام العيد.. مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 12-4-2024 بالقاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يختلف مواعيد الصلاة يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ومع اهتمام المسلمين بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 12-4-2024 في محافظات مصر، تعرضها "الدستور" في التقرير التالي. 

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة 

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القـاهـرة4:3 ص5:33 ص11:56 ص3:30 م6:20 م7:40 م

 

 

 

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 11 أبريل 2024

توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة ثالث أيام عيد الفطر

عيدهم تحت القصف.. أهالى غزة يؤدون صلاة العيد على أنقاض المساجد وفى مدارس الإيواء

مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية.. ثالث أكبر مسجد فى العالم بعد الحرمين الشريفين

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسكندرية 

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الإسكندرية4:6 ص5:37 ص12:1 م3:36 م6:26 م7:47 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الإسكندرية4:6 ص5:37 ص12:1 م3:36 م6:26 م7:47 م
طنطــا4:3 ص5:34 ص11:57 ص3:32 م6:21 م7:42 م
المنصورة4:1 ص5:32 ص11:56 ص3:31 م6:20 م7:41 م
الزقـازيق4:1 ص5:32 ص11:55 ص3:30 م6:19 م7:40 م
أسيــوط4:9 ص5:36 ص11:56 ص3:28 م6:18 م7:35 م
سـوهاج4:8 ص5:34 ص11:54 ص3:25 م6:15 م7:32 م
بنى سويف4:6 ص5:35 ص11:57 ص3:30 م6:19 م7:39 م
المنـيـا4:9 ص5:37 ص11:58 ص3:30 م6:20 م7:38 م
قـــنا4:4 ص5:30 ص11:50 ص3:21 م6:11 م7:27 م
أســوان4:7 ص5:31 ص11:49 ص3:17 م6:8 م7:23 م
مطـروح4:17 ص5:48 ص12:12 م3:47 م6:37 م7:58 م
الغردقـة3:58 ص5:25 ص11:46 ص3:17 م6:7 م7:24 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

ما حكم تبييت النية فى صيام الست من شوال؟.. "الإفتاء" تجيب

txt

11 سؤالًا مهمًا حول زكاة الفطر.. ودار الإفتاء تجيب

الصلاة مواعيد الصلاة اليوم أذان العشاء اذان المغرب أذان العصر أذان الظهر اذان الفجر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

شوبير يستنكر مقاطعة جماهير الأهلى حضور مباريات الفريق

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة سبسطية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا