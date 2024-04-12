فى ثالث أيام العيد.. مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 12-4-2024 بالقاهرة والمحافظات
يختلف مواعيد الصلاة يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ومع اهتمام المسلمين بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 12-4-2024 في محافظات مصر، تعرضها "الدستور" في التقرير التالي.
مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة
|المدينة
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|القـاهـرة
|4:3 ص
|5:33 ص
|11:56 ص
|3:30 م
|6:20 م
|7:40 م
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسكندرية
|المدينة
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|الإسكندرية
|4:6 ص
|5:37 ص
|12:1 م
|3:36 م
|6:26 م
|7:47 م
مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات
|المدينة
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|الإسكندرية
|4:6 ص
|5:37 ص
|12:1 م
|3:36 م
|6:26 م
|7:47 م
|طنطــا
|4:3 ص
|5:34 ص
|11:57 ص
|3:32 م
|6:21 م
|7:42 م
|المنصورة
|4:1 ص
|5:32 ص
|11:56 ص
|3:31 م
|6:20 م
|7:41 م
|الزقـازيق
|4:1 ص
|5:32 ص
|11:55 ص
|3:30 م
|6:19 م
|7:40 م
|أسيــوط
|4:9 ص
|5:36 ص
|11:56 ص
|3:28 م
|6:18 م
|7:35 م
|سـوهاج
|4:8 ص
|5:34 ص
|11:54 ص
|3:25 م
|6:15 م
|7:32 م
|بنى سويف
|4:6 ص
|5:35 ص
|11:57 ص
|3:30 م
|6:19 م
|7:39 م
|المنـيـا
|4:9 ص
|5:37 ص
|11:58 ص
|3:30 م
|6:20 م
|7:38 م
|قـــنا
|4:4 ص
|5:30 ص
|11:50 ص
|3:21 م
|6:11 م
|7:27 م
|أســوان
|4:7 ص
|5:31 ص
|11:49 ص
|3:17 م
|6:8 م
|7:23 م
|مطـروح
|4:17 ص
|5:48 ص
|12:12 م
|3:47 م
|6:37 م
|7:58 م
|الغردقـة
|3:58 ص
|5:25 ص
|11:46 ص
|3:17 م
|6:7 م
|7:24 م