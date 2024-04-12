فى ثالث أيام العيد.. مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 12-4-2024 بالقاهرة والمحافظات

يختلف مواعيد الصلاة يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ومع اهتمام المسلمين بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 12-4-2024 في محافظات مصر، تعرضها "الدستور" في التقرير التالي.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القـاهـرة 4:3 ص 5:33 ص 11:56 ص 3:30 م 6:20 م 7:40 م

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسكندرية

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الإسكندرية 4:6 ص 5:37 ص 12:1 م 3:36 م 6:26 م 7:47 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات