الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة ثالث أيام عيد الفطر

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الذي يوافق 12 ابريل 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، وأن يسود طقس حار نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا.

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"الأرصاد" تُحذِّر من تقلبات الطقس.. وشبورة مائية خلال أيام

 

درجات الحرارة غدًا الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:18

شبورة على الطرق السريعة 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا، على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

الملاحة البحرية 

وطمأنت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين باستقرار حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بين 1،5 إلي 2 متر، أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر فهي معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1،5 إلي 2.

درجات الحرارة الجمعة في بعض المحافظات

القاهرة العظمى 27 الصغرى 17
العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 16
الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 15
العلمين الجديدة العظمى 22 والصغرى 15
مطروح العظمى 21، الصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 20
الغردقة العظمى 29،  الصغرى 19
أسيوط العظمى 30، الصغرى 15
سوهاج العظمى 30، الصغرى 17
قنا العظمى 32، الصغرى 18
الأقصر العظمى 33 الصغرى 18
أسوان العظمى 33 الصغرى 19

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