الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

ما هو التهاب الجلد التماسى؟  وأبرز الأعراض البدائية

التهاب الجلد
التهاب الجلد

التهاب الجلد التماسي هو حالة جلدية تسبب الالتهاب مثل الطفح الجلدي والاحمرار والحكة، ويحدث هذا في أغلب الأحيان على اليدين، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا على الوجه والقدمين بسبب المهيجات مثل بعض المعادن أو المواد الكيميائية أو المواد المسببة للحساسية، والتي تسبب تفاعلًا التهابيًا على جلدك.
 
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يتطور التهاب الجلد التماسي من المواد الكيميائية والمواد الأخرى التي تواجهها يوميًا، على سبيل المثال، يعد الصابون ومواد التنظيف الكيميائية والقفازات من الأسباب الشائعة لالتهاب الجلد التماسي.
 

يعد التهاب الجلد التماسي أحد أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، يمكن أن يحدث بشكل حاد، أي أنه حدث لمرة واحدة، أو قد يصبح حالة مزمنة، وغير أنها ليست معدية، ولا يمكن التقاطه من شخص ما أو نقله إلى شخص آخر، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

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أعراض التهاب الجلد التماسي

على الرغم من أن الحكة أكثر شيوعًا في مرض ACD، إلا أن التهاب الجلد التماسي المهيج والحساسي يشترك في بعض الأعراض الشائعة.  

في المرحلة الأولى من التهاب الجلد التماسي، قد تشعر بما يلي:
1 - حكة.
2 - احمرار.
3 - تشقق الجلد. 
4 - ألم شديد في المنطقة المصابه.
5 - تورم في الجلد.

طرق الوقاية 

يمكنك الوقاية من التهاب الجلد التماسي ببعض العادات البسيطة:

1 - تجنب مسببات الحساسية المعروفة. 
2 - إذا كنت تعمل مع مسببات الحساسية، فارتدِ ملابس تحمي بشرتك من التعرض لها، مثل القفازات أو الأكمام الطويلة. 
3 - تجنب الملابس الضيقة أو غيرها من الأشياء التي تسبب الاحتكاك. 
4 - تجنب العطور والأصباغ والصابون القاسي. 
5 - استخدمي المستحضرات للحفاظ على رطوبة بشرتك. 
6 - تجنب ارتداء المجوهرات أو اختيار المجوهرات التي لا تحتوي على النيكل إذا كانت لديك حساسية معروفة للنيكل أو كنت عرضة للحساسية.

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