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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

آثار ضارة لتناول الكحك على مرضى القلب.. انتبه لصحتك

الكحك
الكحك

يعد تناول الكحك من ضمن الطقوس التي يعتمد عليها المسلمون في كل مكان احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وينتظر الكثير من الناس عيد الفطر للاستمتاع مع الأسر والأصدقاء بتناول الكحك والبسكوت، ولكن عند تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى كثير من المشكلات الصحية.

وبالرغم من طعم الكحك الجميل إلا أنه يتسبب تناوله في الإصابة بعسر الهضم، فيحتوي الكعك بأنواعه المختلفة على نسبة عالية من السكر والدهون التي قد تتسبب في الإصابة بالإسهال وعسر الهضم حال الإفراط بتناولها وقد تصل لحد الإصابة بالتلبك المعوي، حسب موقع Hindustan times.

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تعرف على السعرات الحرارية فى تناول الكحك والبسكويت

 

آثار ضارة لتناول الكحك 

ويحتوي الكعك على السكريات والسمن والدقيق والتي تشكل خطرًا على صحة الإنسان عند الإفراط في تناولها، كما أن الإكثار من تناول الحلوى في العيد يزيد نسبة السكريات في الدم، مما قد يسبب إجهادًا كبيرًا للبنكرياس ويؤثر سلبًا على الصحة، وخاصة مرضى السكري.

ويسبب أيضًا تناول الكعك الإصابة بالإسهال نتيجة للسعرات الحرارية، كما أنها تتسبب في حدوث حموضة وانتفاخ.

يعتبر مرض القلب من أمراض التي تمنع أصحابها من تناول حلويات العيد، حيث تتسبب حلويات العيد في زيادة نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يزيد من خطورة الإصابة بتصلب الشرايين، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتمثل في: (السمن البلدي- الزيوت- الزبدة).

السعرات الحرارية في تناول الكحك والبسكويت

تناول الكحك والبسكويت يمكن أن يكون لهما قيمة حرارية مختلفة اعتمادًا على المكونات والحجم. ومع ذلك، يمكن العثور على قيم تقريبية للسعرات الحرارية في معظم الوصفات عبر الإنترنت أو في الكتب الغذائية. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي قطعة كبيرة من تناول الكحك على حوالي 100-150 سعرًا حراريًا، بينما يمكن أن تحتوي قطعة من البسكويت على حوالي 50-100 سعر حراري تقريبًا، وذلك حسب حجم القطعة ومكوناتها.

الكحك عيد الفطر آثار ضارة لتناول الكحك تناول الكحك والبسكويت السعرات الحرارية

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