الثلاثاء 09 أبريل 2024
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الصحة

مخاطر تناول الكحك والبسكويت بكميات كبيرة خلال العيد (إنفوجراف)

الكحك والبسكويت
الكحك والبسكويت

خلال فترة العيد يعتبر تناول الكعك والبسكويت من أكثر الأمور التي يعشقها الكثير منا ولا يعلم معظمنا مدى المخاطر المتوقعة التي قد تحدث نتيجة تناول الكعك بكميات كبيرة، الأمر الذي يتسبب في التعرض للكثير من المشكلات الصحية دون معرفة بالأسباب الحقيقية للأمر، ونسلط الضوء في السطور لتالية على كافة المعلومات المتعلقة بمخاطر تناول الكعك والبسكويت بكميات كبيرة
قد يؤدى الإفراط بتناول الكعك والبسكويت إلى الإضرار بصحة الأسنان، وذلك نتيجة تفاعل السكر مع الحمض الذي يسبب تسوس الأسنان فيما بعد، لذا؛ يجب عدم الإفراط في تناول الكعك والبسكويت بكميات كبيرة والتقليل منه قدر المستطاع.

يتسبب تناول الكعك بكميات كبيرة في الإصابة بعسر الهضم، فيحتوي الكعك بأنواعه المختلفة على نسبة عالية من السكر والدهون التي قد تتسبب في الإصابة بالإسهال وعسر الهضم حال الإفراط بتناولها وقد تصل لحد الإصابة بالتلبك المعوي.

يعتبر من أبرز مخاطر تناول الكعك هو أن  الكعك والبسكويت مشبعان بالسكر والدهون والدقيق وكلها تسبب زيادة في الوزن خاصة مع الإكثار من تناولها، لذا؛ لا يفضل تناول أكثر من عدد 2 كحكة في اليوم فقط ويفضل تناول واحدة فقط للحفاظ على وزنك من الزيادة خلال العيد.

قد يتسبب كحك العيد في ظهور  حب الشباب والإضرار بصحة البشرة، حيث ربطت أبحاث حديثة بين زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر ومشاكل الجلد والبشرة.

لا يجب تناول الكعك بكميات كبيرة لمرضى السكر وذلك نتيجة لأن الإفراط بتناول كحك العيد يزيد من نسبة السكريات في الدم وهو ما يضر بشكل خاص مرضى السكري، بسبب الإجهاد الذي يقع على البنكرياس نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الدهون التي يحتوي عليها الكعك والبسكويت تختزن في الجسم لترفع بدورها مستويات الكوليسترول في الدم وهو ما يؤثر سلب على مرضى القلب والكبد.

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