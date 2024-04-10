بمناسبة عيد الفطر 2024.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالخطوات

يتساءل البعض عن طريقة عمل سلطة الرنجة بمناسبة عيد الفطر 2024، ويتنازل البعض في العيد عن تناول الوجبات الأساسية من أجل تناول الرنجة والفسيخ، والذي يمكنك أن تقوم بصنعها في المنزل بطريقة سهلة ومنها عمل سلطة الرنجة.

طريقة تنظيف الرنجة

يجب تنظيف الرنجة ونزع الشوك عنها، وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم تحضير وعاء وإضافة قطع الرنجة وتتبليها جيدًا بعصير الليمون مع إضافة ملعقة كبيرة من الطحينة مع التقليب جيدًا.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يجب تقطيع البصل إلى قطع والطماطم مع الفلفل إلى قطع صغيرة، ثم إضافتها إلى الرنجة، ويمكن إضافة المزيد من عصير الليمون أو الخل أو الطحينة حسب الرغبة، ثم إضافة القليل من الزيت، وتقديم سلطة الرنجة بجانب طبق البطاطس المحمرة مع الخبز الطازج الساخن.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالخطوات

طريقة عمل سلطة الرنجة

مكونات طريقة عمل سلطة الرنجة

كيلو رنجة مخلية مقطعة مكعبات

ثلاث بصلات مفرومة ناعم أو طولي

فلفل أخضر وأحمر حار حسب رغبتك

ربع كوب طحينة ونصف كوب مياه

ربع كوب خل.

عصير ليمون

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة كمون

طريقة عمل سلطة الرنجة بالخطوات

في طبق عميق نقوم بوضع الطحينة والليمون والخل والماء ونقلبهم جيدا حتى تختلط جميع المكونات معا.

قومي بإضافة الرنجة والبصل الأحمر والأخضر والكمون والفلفل الحار والزيت، ثم قومي بخلط جميع المكونات حتي تنسجم مع بعضها البعض.

تكون سلطة الرنجة جاهزة للتقديم مع العيش والبصل.

فوائد سلطة الرنجة

الرنجة نوع من الأسماك يتم تدخينها تحت درجة حرارة عالية ثم تبريدها وهي أقل ضررا من الفسيخ الذي يتم تمليحه بكمية كبيرة من الملح لفترة لا تقل عن ١٥ يوما تحت ظروف معينة قد تجعله عرضة أكثر للتلوث.