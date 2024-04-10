الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

بمناسبة عيد الفطر 2024.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالخطوات

سلطة الرنجة
سلطة الرنجة

يتساءل البعض عن طريقة عمل سلطة الرنجة بمناسبة عيد الفطر 2024، ويتنازل البعض في العيد عن تناول الوجبات الأساسية من أجل تناول الرنجة والفسيخ، والذي يمكنك أن تقوم بصنعها في المنزل بطريقة سهلة ومنها عمل سلطة الرنجة.

 

txt

لا تكثر منها.. أضرار خطيرة للإفراط في تناول الرنجة والفسيخ خلال العيد

 

طريقة تنظيف الرنجة

يجب تنظيف الرنجة ونزع الشوك عنها، وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم تحضير وعاء وإضافة قطع الرنجة وتتبليها جيدًا بعصير الليمون مع إضافة ملعقة كبيرة من الطحينة مع التقليب جيدًا.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يجب تقطيع البصل إلى قطع والطماطم مع الفلفل إلى قطع صغيرة، ثم إضافتها إلى  الرنجة، ويمكن إضافة المزيد من عصير الليمون أو الخل أو الطحينة حسب الرغبة، ثم إضافة القليل من الزيت، وتقديم سلطة الرنجة بجانب طبق البطاطس المحمرة مع الخبز الطازج الساخن.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالخطوات

طريقة عمل سلطة الرنجة

مكونات طريقة عمل سلطة الرنجة

كيلو رنجة مخلية مقطعة مكعبات
ثلاث بصلات مفرومة ناعم أو طولي
فلفل أخضر وأحمر حار حسب رغبتك
ربع كوب طحينة ونصف كوب مياه
ربع كوب خل.   
 عصير ليمون
ربع كوب زيت    
ملعقة صغيرة كمون

طريقة عمل سلطة الرنجة بالخطوات

في طبق عميق نقوم بوضع الطحينة والليمون والخل والماء ونقلبهم جيدا حتى تختلط جميع المكونات معا.

قومي بإضافة الرنجة والبصل الأحمر والأخضر والكمون والفلفل الحار والزيت، ثم قومي بخلط جميع المكونات حتي تنسجم مع بعضها البعض.

تكون سلطة الرنجة جاهزة للتقديم مع العيش والبصل.

فوائد سلطة الرنجة

الرنجة نوع من الأسماك يتم تدخينها تحت درجة حرارة عالية ثم تبريدها وهي أقل ضررا من الفسيخ الذي يتم تمليحه بكمية كبيرة من الملح لفترة لا تقل عن ١٥ يوما تحت ظروف معينة قد تجعله عرضة أكثر للتلوث.

الرنجة سلطة الرنجة طريقة عمل سلطة الرنجة طريقة تنظيف الرنجة تناول الرنجة عيد الفطر

مواد متعلقة

عيد الفطر فى غزة.. صلاة على أنقاض المساجد (فيديو)

موعد صيام الستة البيض 1445.. وهل يجوز صيام بنيتين؟

فى يومه العالمى.. أبرز المعلومات عن مرض باركنسون

بأسعار بسيطة.. أفضل وأرخص أماكن التنزه في عيد الفطر 2024

مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024

مسلسل صدفة.. تفاصيل أحداث الحلقة 28

مسلسل صدفة 28.. هل ستنجح ريهام حجاج في إثبات نسبها من خالد الصاوي؟

قبل عيد الفطر 2024.. طريقه عمل البسكوت في المنزل

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

"خطة الخداع والمداهمة".. كيف استقطبت عصابة الشرطة المزيفة تجار العملة للنصب عليهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة