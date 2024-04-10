الأربعاء 10 أبريل 2024
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الصحة

لا تكثر منها.. أضرار خطيرة للإفراط في تناول الرنجة والفسيخ خلال العيد

فسيخ
فسيخ

تعد الرنجة والفسيخ من الأطعمة التقليدية التي يتم تناولها بكثرة في العديد من البلدان العربية خلال احتفالات عيد الفطر، خاصة في مصر، وعليه ينبغي الحذر عند تناولهما بكميات كبيرة، نظرًا لكونهما وراء العديد من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث نتيجة الإفراط في تناولهما.

 يسبب تناول الرنجة والفسيخ بكميات كبيرة العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الاضطرابات المعوية، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول، واضطرابات في وظائف الكلى، وارتفاع مستويات الزئبق في الجسم، ورائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الإكثار من تناول الرنجة والفسيخ إلى الإصابة بمشاكل أخرى مثل الإسهال، والغثيان، والتقيؤ، والانتفاخ، ما يؤثر على جودة الحياة ويمكن أن يؤدي إلى التعب والإرهاق، لذا ينبغي على الأفراد أن يتناولوا الرنجة والفسيخ بشكل معتدل، وأن يتبعوا نصائح الطبيب إذا كانوا يعانون من أي حالة صحية محددة قد تتأثر بتناول هذه الأطعمة.

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تناول الرنجة والفسيخ بكثرة في عيد الفطر قد يسبب مشاكل صحية مثل اضطرابات في المعدة وارتفاع في ضغط الدم بسبب الكمية العالية من الصوديوم، كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في مستويات الكوليسترول بالدم نتيجة للكمية العالية من الدهون المشبعة.

بعض الأضرار التي قد تحدث نتيجة لتناول الرنجة والفسيخ بكثرة في عيد الفطر:

اضطرابات في المعدة: قد تتسبب الرنجة والفسيخ بكميات كبيرة في اضطرابات المعدة مثل الغثيان، القيء، الإسهال، أو الانتفاخ.

ارتفاع ضغط الدم: نظرًا لاحتواء الرنجة والفسيخ على كميات عالية من الصوديوم، قد يؤدي تناولها بكثرة إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الأمراض القلبية والسكتات الدماغية.

ارتفاع مستويات الكوليسترول: يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع مستويات الزئبق: قد تحتوي الرنجة والفسيخ على مستويات مرتفعة من الزئبق، والذي قد يكون ضارًا عند تناوله بكميات كبيرة.

رائحة الفم الكريهة: يمكن أن يؤدي تناول الرنجة والفسيخ بكثرة إلى رائحة الفم الكريهة نتيجة للروائح القوية التي ينتجها هذا النوع من الأطعمة.

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