الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعد للتفتيش على الفسيخ والرنجة واللحوم والدواجن في عيد الفطر

اسماك
اسماك

قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم والمجازر، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك وأعياد الربيع، وتم التحضير للمتابعة والإشراف والمراقبة والتفتيش على جميع مراحل تداول اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك على مستوى الجمهورية. وتم تكليف مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية بإصدار خطابات دورية نحو تكثيف حملات التفتيش والرقابة البيطرية على أماكن تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بالتعاون مع جهات التفتيش المعنية الأخرى.

وأضاف "محروس" في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم مراقبة محلات الجزارة لضمان عرض لحوم صالحة للاستهلاك الإنساني، ومراقبة أماكن عرض الدواجن والأسماك.

وأكد "محروس" انه سيتم مراقبة أماكن إنتاج وحفظ وتداول الأسماك الطازجة والمدخنة الرنجة ووالمملحة والسردين والفسيخ والملوحة  ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومتابعة أماكن إنتاج مصنعات اللحوم للتأكد مـن نوعية اللحوم الخام المسـتعملة مـن خلال الشهادات الخاصـه بالرسالة ومـدى مطابقتها، وصلاحـيتها للاسـتهـلاك اﻵدمـــى طـبقا للمواصفات القـياسية المصـرية لكـل منـتج.

وقال رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم والجزارة إنه سيتم مراقبة أماكن الحفظ، بما في ذلك ثلاجات تبريد وتجميد اللحوم والدواجن والأسماك، من الناحية الصحية البيطرية والطرق التقنية لحفظها، ودرجات التبريد والتجميد المناسبة، وفترات الصلاحية لكل منتج وفقًا للمواصفات القياسية المصرية. كما سيتم التأكد من صحة البيانات الفنية في كل منشأة، وتاريخ دخول الرسالة وتاريخ خروجها، والتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى في ضبط المجمدات من اللحوم والدواجن والأسماك التي تخالف الشروط الصحية والفنية.

وأكد الدكتور ياسر شريف، مدير الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، أنه سيتم ضبط المنتجات المخالفة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، كما سيتم تحرير محاضر الضبط للمخالفين وعرضهم على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات حتى صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

-الزراعة تستعد للتفتيش على الفسيخ والرنجة واللحوم والدواجن عيد

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