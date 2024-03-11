نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بمجمع الأحياء

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة جولة تفقد فيها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذي يتضمن أحياء (شبرا -الساحل- روض الفرج -الشرابية).

وقدم نائب المحافظ، التهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ومتابعة انضباط وانتظام سير العمل في اليوم الأول من بداية شهر رمضان.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد شدد على مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم.

وأشار الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكل إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وتم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف حملات المرور على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة، حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من 20 فبراير 2024 ومستمرة حتى نهاية الأعياد وشم النسيم بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض، مع تكـثيف حـملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون.

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