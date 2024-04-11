الهالات السوداء.. أسبابها وعوامل خطرها

تعد الهالات السوداء تحت العينين (المعروفة طبيًا باسم فرط التصبغ حول الحجاج) مرضا شائعا، وعادةً ما تكون غير ضارة، وقد تلاحظ قتامة أو تأثير ظل على شكل نصف قمر على طول الجلد أسفل عينيك باللون البني أو الأزرق أو الأرجواني أو الأسود حسب لون بشرتك، عوامل مختلفة مثل الوراثة، والشيخوخة، والتعب، وأكثر من ذلك يمكن أن تسبب ظهور الهالات السوداء، وذلك بحسب موقع Hindustan times.

ما الذي يسبب الهالات السوداء تحت العيون؟

إذا كنت تعاني من الهالات السوداء تحت العينين، فقد تكون بسبب الأرق، ولكن هناك في الواقع مجموعة متنوعة من الأسباب التي تسهم في ظهور الهالات السوداء.

1 - الوراثة: وجود الهالات السوداء تحت عينيك يميل إلى الانتشار في العائلات، وأظهرت الدراسات أن وجود تاريخ عائلي من الهالات السوداء يزيد من احتمالية إصابتك بها أيضًا، وقد يكون هذا هو عامل الخطر الأكثر أهمية.



2 - الشيخوخة: مع تقدمنا ​​في العمر، تصبح بشرتنا أرق وتفقد مرونتها وحجمها، وهذه التغيرات الجلدية في المنطقة الحساسة تحت العين يمكن أن تسمح للأوعية الدموية بأن تصبح أكثر وضوحًا، ما يؤدي بدوره إلى مظهر أغمق.



3 - الحساسية: من بين الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، يمكن أن يؤدي احتقان تجاويف الجيوب الأنفية إلى تورم الأوعية الدموية تحت العينين، ما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، بالإضافة إلى ذلك، فإن فرك العيون التي تسبب الحكة أو عدم الراحة يمكن أن يجعل تلك الدوائر أكثر بروزًا.



4 - قلة النوم: هناك بعض الأدلة وراء الحكاية القائلة بأن ليلة بلا نوم يمكن أن تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العين في الصباح، وتخطي النوم يمكن أن يؤثر على تمدد الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى مظهر داكن تحت العينين.



5 - احتباس السوائل: يرتبط التدخين، وتناول نظام غذائي غني بالأطعمة المالحة، وبعض الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وبعض الحالات الطبية التي تؤثر على الغدة الدرقية أو الكلى أو الكبد أو القلب بالتورم أو احتباس السوائل.



6 - التعرض لأشعة الشمس: بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يجعل أجسامهم تنتج المزيد من الميلانين، وهي الصبغة التي تعطي الجلد لونه، كما أن أضرار أشعة الشمس تضعف البشرة.