أخر أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2024 رسميا

يتسأل المواطنين عن أخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024 رسميا واستئناف العمل في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة على محركات البحث والسوشيال ميديا طوال فترة العيد.

أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا لحكم المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.

أخر أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2024

أكدت رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن أخر أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2024 يوم الأحد 14 أبريل 2024، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.

موعد عودة عمل البنوك 2024

يبدأ عمل البنوك من جديد من الاثنين 15 أبريل 2024 بعد إجازة مدتها 6 أيام أعلن عنها البنك المركزي المصري لتعطيل العمل في البنوك بدأت من أمس الثلاثاء 9 إبريل 2024 وتستمر حتى الاحد 14 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت منذ أمس الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى الأحد 14 أبريل 2024.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أصلح الله لنا جميع أمورنا، وجعلنا وإياكم من التوابين، المستغفرين.

علينا وعليكم بإذن الله، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

ومبارك عليكم العيد، نسأل الله لنا ولكم الرحمة، والسلام في جميع أيامنا.

وأنتم بخير وسلام، عيد فطر سعيد عليكم جميعًا، وعلى جميع المسلمين

عساكم من عواده، تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصالح أعمالنا.

الله يعيده علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد بالخير والبركات.

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