تنطلق اليوم.. خريطة العروض المسرحية خلال عيد الفطر

تنطلق اليوم الخميس، العروض المسرحية خلال إجازات عيد الفطر، والتي أعدَّها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والبيت الفني للمسرح، عبر مسارحه في القاهرة والإسكندرية والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

"حازم حاسم جدًا" على "ليسيه الحرية" بالإسكندرية

ففي الثامنة مساءً، يحتضن مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا"، من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، والعرض ضمن 9 عروض مسرحية تقدمها الفرق الفنية بالبيت الفني للمسرح اعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة والإسكندرية.

والعرض من بطولة عمرو عبّد العزيز، حسن عبدالفتاح، علاء عوض، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم، ممدوح حنفي، محمد هلالي"، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون.

العروض المسرحية بالقاهرة خلال عيد الفطر

وضمن خريطة العروض المسرحية على مسارح القاهرة خلال عيد الفطر، العرض المسرحي “رصاصة في القلب”، والذي يرفع الستار عنه في التاسعة مساء، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، من تأليف توفيق الحكيم، إعداد وإخراج مروان عزب.

وفي نفس التوقيت ــ التاسعة مساء ــ يستقبل مسرح السلام بمقره الكائن بشارع القصر العيني، العرض المسرحي "يوم عاصم جدا" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، كما تستقبل قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام أيضا عرض "خطة كيوبيد"، والعرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

وضمن مسرحيات عيد الفطر، تحتضن خشبة مسرح الطليعة بالعتبة أيضا، في التاسعة مساء، العرض المسرحي “فريدة”، وذلك على خشبة مسرح قاعة زكي طليمات.

وفي التاسعة يستقبل مسرح الغد بالعجوزة، العرض المسرحي “النقطة العميا”.

أما مسرح القاهرة للعرائس، فيقدم في الثامنة مساء، عرض العرائس الليلة الكبيرة.

وضمن مسرحيات عيد الفطر، وفي إطار فعاليات وأنشطة مسرح المواجهة والتجوال، يعرض في التاسعة مساء، على المسرح العائم بالمنيل، العرض المسرحي “السمسمية”.

وفي التاسعة مساء، يستقبل مسرح الشمس، مسرح الحديقة الدولية، العرض المسرحي “كاندي كراش”.