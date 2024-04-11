مروة نبيل تُشيد بمسلسل "الحشاشين": انتهى مُتماسكًا مُلهمًا كما بدأ

أشادت الشاعرة والمترجمة مروة نبيل، بصناع مسلسل الحشاشين، متابعة: تركنا المسلسل نسأل ما عساه أن يكون حال القلعة تحت قيادة "برزك"، ومن بعده.

مسلسل الحشاشين انتهي مُتماسكًا مُلهمًا كما بدأ

وأشادت الشاعرة المترجمة مروة نبيل، في منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمسلسل الحشاشين وصناعه، مشيرة إليى: أن "منذ ساعات قليلة، انتهت الإعادة الأخيرة للحلقة الأخيرة من مسلسل "الحشاشين". وقد انتهى المسلسل مُتماسكًا مُلهمًا كما بدأ. انتهى و"الخيام" الفيلسوف المُتشكِّك"، صاحب السؤال الوجودي حول جدوى الحياة الأرضية، ومبدأها ومعادها، يجلس محل اختياره، حزينا، مُطمئنا، آملا في عالم أفضل. و"الصباح" صاحب المفتاح؛ تحت الإقامة الجبرية، فاقدا لهُويته، لا يعرف من هو، ويسأل "من أنا؟"

وتابعت: تركنا المسلسل نسأل ما عساه أن يكون حال القلعة تحت قيادة "برزك"، ومن بعده، ولمدة تزيد عن مئة عام. وما حال الناس تحت وطأة الطرق والتيارات الفكرية المختلفة، أشعرية كانت أم معتزلية، أم تصوفية.. تحية لهذه الكتابة التي أخرجت الجمال والحكمة الخالصة من أشد مصادر "الفلسفة الإسلامية والتصوف" تشابكا وتعذرا على الإلمام والفهم. ولسيناريو لم يفقد بريقه وتدفقه الاستدلالي ولو لحلقة واحدة.

وواصلت: تحية الفخر والإعزاز لقوة مصر الناعمة؛ التي قدمت مساهمتها الأكبر والأهم في عملية "إعادة إعمار العقل". عِلمًا بأن الخيُول، والخناجِر، والسيُوف؛ التي ظهرت في هذا المسلسل؛ كانت أيضا من النجوم والأبطال.

يشار إلي أن مسلسل الحشاشين، يعد من أقوي الإنتاجات الدرامية التاريخية في الدراما المصرية منذ أكثر من ثلاثة عقود، قدم صناعه ملحمة فنية عن قصة أشهر حركات الإسلام السياسي السرية في التاريخ الإسلامي، ألا وهي الطائفة الإسماعيلية والتي انشق عنها حسن الصباح ليؤسس فرقته الحشاشين ويدعو لدعوة الباطنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبدالوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه، عمر الشناوي، سامي الشيخ، ميرنا نور الدين، أحمد عبد الوهاب، معتز السويفي.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.