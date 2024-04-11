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في ثاني أيام عيد الفطر.. مواعيد مترو الأنفاق في العيد

مواعيد مترو الانفاق
مواعيد مترو الانفاق

في ثاني أيام عيد الفطر يبحث المواطنين عن مواعيد مترو الأنفاق في العيد، لضبط التوقيت، خاصة أن في العيد تتنزه فيه الأسر للاستمتاع بالإجازة حيث يعد المترو وسيلة تنقل جماعية مفضلة لدى الكثيرين.

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مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024

في ثاني أيام عيد الفطر.. مواعيد مترو الأنفاق في العيد

ويرصد موقع “الدستور” في تقريره مواعيد مترو الانفاق في العيد 2024 تزامنًا مع بداية أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

1- مواعيد الخط الأول للمترو في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

2- مواعيد الخط الثاني لمترو الأنفاق في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

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3- مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور - محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

4- مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة - عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل منتصف الليل.

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد وجه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT  باستمرار المتابعة الدقيقة  للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال وجود قيادات ومسئولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.

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