مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية.. ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتبلغ مساحة مسجد مصر الكبير، حوالي 116 فدانا، والمسجد مجاور للمحور رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب شمالًا وطريق محمد بن زايد الشمالي جنوبًا على هضبة بارتفاع 24 مترًا، ويحتوي على 3 مداخل رئيسية تعلوها قباب إسلامية، بالإضافة إلى المدخل الرابع الخدمي.

ويتكون المسجد من الداخل علي قاعة للصلاة تبلغ مساحتها 9600 متر مربع وتتسع لـ 12 ألف مصلي، تعلوها قبة إسلامية رئيسية يبلغ قطرها الداخلي 29.5 مترًا، وست قاعات بمساحة 350 مترًا مربعًا، تحتوي كل منها على قبة إسلامية في الأعلى، ويحتوي المسجد على مساحات خدمية مختلفة، وت سعته الغستعابية حوالي 40.000 ألف مصل للساحة العلوية و55.000 الف مصل عدد استيعاب الساحة السفلية، بإجمالي 107.000 شخص

مآذن مسجد مصر العاصمة الادارية

وترتفع المئذنتان عن أرضية البيت العلوي بحوالي 140 مترًا، وتبلغ مساحة كل واحدة 1600 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الأرضي من البرج مساحات مختلفة مثل الحمامات ومحلات بيع الهدايا ومكتب التذاكر والمكاتب الإدارية وغيرها من الخدمات التي يتطلبها المبنى، مع سلم شرفي بارتفاع 133 مترًا من المئذنة مع مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

المبنى الشرقي لمسجد مصر العاصمة

تبلغ المساحة الإجمالية للقاعة الشرقية حوالي 3055 مترًا مربعًا، وتتوسطها قبة إسلامية، وينقسم المبنى إلى ثلاث قاعات رئيسية وصالتين، تتسع كل قاعة لـ 200 فرد، وتتسع الصالة الثالثة لـ 400 فرد.

ويوجد بالمبنى 4 مداخل رئيسية و4 مكاتب ادارية موزعة على طابقين، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية حوالي 45260 مترًا مربعًا، وتنقسم المساحة إلى محلات تجارية ومكتبة عامة بمساحة 300 متر مربع، وغرفتان لحفظ القرآن الكريم 2 بمساحة 100 متر مربع، ومصلى به قاعة للصلاة. مساحة 1700 متر مربع، ومصلى بمساحة 650 متر مربع، وقاعة متعددة الوظائف بالمتر، وحمام، وأماكن للوضوء تخدم المسجد.

المبنى الغربي لمسجد مصر الكبير

تبلغ مساحة القاعة الغربية حوالي 2800 متر مربع، وتتوسطها قبة، ويتكون المبنى من صالة كبار الشخصيات بمساحة حوالي 800 متر مربع وصالونين رئاسيين بمساحة حوالي 80 متر مربع. 130 م 2 وغرفة استقبال رئاسية بمساحة 20 م 2.

يحتوي المبنى على 3 مداخل رئيسية ويضيف 4 مكاتب إدارية للمبنى موزعة على طابقين.

ويوجد بالمبنى عدد 4 بوابات تكون بمثابة المدخل الرئيسي الذي يربط بين الساحات الثانوية والعلوية للمسجد وتبلغ مساحة البناء الإجمالية حوالي 33.085 مترًا مربعًا وتنقسم المساحات إلى محلات تجارية ومراكز إعلامية و3 مكاتب إدارية ملحقة بها. واماكن الوضوء التي تخدم المسجد.

المركز الثقافي التجاري



للمبنى بوابتان يستخدمان كمدخل رئيسي ومدخلان ثانويان يربطان بساحة المسجد الثانوية والعلوية، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 59765 مترًا مربعًا، وتنقسم المساحة إلى متاجر وغرف تنفيذية وغرف اجتماعات.

ويستطيع الجراج في المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة أن يسع لحوالي 4000 سيارة.