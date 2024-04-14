مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الحرص على الصلاة من أهم العبادات والأركان التي جاء فيها الكثير من الأحاديث والآيات القرآنية باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام لذلك يزداد البحث عن مواعيد الصلاة على مدار اليوم للحرص على الفروض الخمس في مواعيدها.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى نظرًا لاختلاف التوزيعات الجغرافية لكل محافظة.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:58 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:22 م

موعد أذان العشاء: 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:01 ص

موعد أذان الظهر: 12:01 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:28 م

موعد أذان العشاء: 7:50 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 3:52 ص

موعد أذان الظهر: 11:51 ص

موعد أذان العصر: 3:27 م

موعد أذان المغرب: 6:19 م

موعد أذان العشاء: 7:41 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:58 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:22 م

موعد أذان العشاء: 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:01 ص

موعد أذان الظهر: 11:57 ص

موعد أذان العصر: 3:31 م

موعد أذان المغرب: 6:23 م

موعد أذان العشاء: 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 3:56 ص

موعد أذان الظهر: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:21 م

موعد أذان العشاء: 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:03 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 3:24 م

موعد أذان المغرب: 6:17 م

موعد أذان العشاء: 7:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:03 ص

موعد أذان الظهر: 11:49 ص

موعد أذان العصر: 3:17 م

موعد أذان المغرب: 6:10 م

موعد أذان العشاء: 7:26 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:46 ص

موعد أذان الظهر: 11:45 ص

موعد أذان العصر: 3:21 م

موعد أذان المغرب: 6:13 م

موعد أذان العشاء: 7:35 م

