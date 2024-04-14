الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الحرص على الصلاة من أهم العبادات والأركان التي جاء فيها الكثير من الأحاديث والآيات القرآنية باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام لذلك يزداد البحث عن مواعيد الصلاة على مدار اليوم للحرص على الفروض الخمس في مواعيدها.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى نظرًا لاختلاف التوزيعات الجغرافية لكل محافظة.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:58 ص
موعد أذان الظهر: 11:55 ص 
موعد أذان العصر: 3:30 م
موعد أذان المغرب: 6:22   م
موعد أذان العشاء: 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:01 ص
موعد أذان الظهر: 12:01 م
موعد أذان العصر: 3:36 م
موعد أذان المغرب: 6:28 م
موعد أذان العشاء: 7:50 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 3:52  ص
موعد أذان الظهر: 11:51 ص 
موعد أذان العصر: 3:27 م
موعد أذان المغرب: 6:19 م
موعد أذان العشاء: 7:41 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:58 ص
موعد أذان الظهر: 11:55 ص 
موعد أذان العصر: 3:30 م
موعد أذان المغرب: 6:22   م
موعد أذان العشاء: 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:01  ص
موعد أذان الظهر: 11:57  ص 
موعد أذان العصر: 3:31   م
موعد أذان المغرب: 6:23  م
موعد أذان العشاء: 7:43  م

 

محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف

المحافظون والقيادات التنفيذية يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك وسط جموع المصلين

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 3:56 ص
موعد أذان الظهر: 11:54 ص 
موعد أذان العصر: 3:30  م
موعد أذان المغرب: 6:21 م
موعد أذان العشاء: 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:03 ص
موعد أذان الظهر: 11:53  ص 
موعد أذان العصر: 3:24  م
موعد أذان المغرب: 6:17 م
موعد أذان العشاء: 7:34  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:03  ص
موعد أذان الظهر:  11:49 ص 
موعد أذان العصر: 3:17 م
موعد أذان المغرب: 6:10 م
موعد أذان العشاء: 7:26  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:46 ص
موعد أذان الظهر: 11:45 ص
موعد أذان العصر: 3:21 م
موعد أذان المغرب: 6:13  م
موعد أذان العشاء: 7:35 م
 

txt

عيدهم تحت القصف.. أهالى غزة يؤدون صلاة العيد على أنقاض المساجد وفى مدارس الإيواء

txt

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الجامع بالقاهرة الجديدة

txt

بهجة وفرحة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان

txt

وكيل الصحة بأسيوط يتفقد الوحدات الصحية والمستشفيات عقب صلاة العيد

مواعيد الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله