الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف

أهالي المنيا يؤدون
أهالي المنيا يؤدون صلاة العيد بندرسة صفي الدين ابو شناف

أدى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء صلاح الدياسطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد تحدث فيها عن مبادئ العيد في الإسلام، كما تحدث عن فضل شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أنها أعياد للتسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة مع المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والفرحة، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية وجموع الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات.

وكان استقبل محافظ المنيا، قد استقبل أمس الثلاثاء مجموعة من أطفال مؤسسات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور أمانى تامر وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ومسئولى دور الرعاية لمؤسسة البنات والبنين بالمنيا.

قدم المحافظ التهنئة للأطفال معربًا عن سعادته الغامرة لمشاركته فرحتهم بالعيد مؤكدًا أهمية إسعاد أبنائنا وأحفادنا وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وخاصة فى أيام العيد المباركة، موجهًا مسئولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص لتأهيل هؤلاء الأطفال نفسيا ومهنيا إلى جانب الاهتمام بالجانب التعليمي لهم، والعمل على استثمار قدراتهم في مجالات التنمية لتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل مشرق.

وخلال اللقاء الذي اتسم بالود والترحاب وزع المحافظ العيديات والهدايا على أطفال مؤسسات دور الرعاية متمنيا ًلهم قضاء عيد فطر سعيد.

أهالي المنيا يؤدون صلاة العيد بندرسة صفي الدين ابو شناف

أهالي المنيا يؤدون صلاة العيد بندرسة صفي الدين ابو شناف
أهالي المنيا يؤدون صلاة العيد بندرسة صفي الدين ابو شناف
أهالي المنيا يؤدون صلاة العيد بندرسة صفي الدين ابو شناف
أهالي المنيا يؤدون صلاة العيد بندرسة صفي الدين ابو شناف
محافظ المنيا صلاة عيد الفطر مدرسة صفي الدين أبو شناف مدينة المنيا القيادات التنفيذية

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