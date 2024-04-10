الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المحافظون والقيادات التنفيذية يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك وسط جموع المصلين

صلاه العيد
صلاه العيد

 أدى المحافظون والقيادات التنفيذية صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة الآلاف من المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم بجميع المحافظات وسط تواجد أمني مكثف.

ففي الجيزة.. أدى المحافظ أحمد راشد شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحي الدقي وسط جموع المصلين.


وخلال خطبة العيد، أكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة أهمية نشر البهجة والفرحة بين المواطنين فى ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيا المولى عز وجل بدوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.


وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدما التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة، وداعيا المولي عز وجل أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الجامع بالقاهرة الجديدة

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محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد عبدالرحيم القنائى

 

ورفع درجة الإستعداد بالمزارات والمتنزهات


كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتنسيق وتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع ورفع درجة الإستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين، مشددا على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

وفي محافظة الإسكندرية.. أدى المحافظ محمد الشريف، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام البوصيري بحي الجمرك بمشاركة المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.


وقدم المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، داعيا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.


شهد صلاة العيد، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي القليوبية.. أدى المحافظ عبدالحميد الهجان يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها وسط عدد كبير من أهالي المحافظة.
ووجه المحافظ ومرافقوه عقب صلاة العيد التهنئة للمصلين من أبناء القليوبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

غرفة عمليات رئيسية


من ناحية أخرى.. اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد، موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.


وأصدر المحافظ توجيها عاما بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، برفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين.

وفي الوادي الجديد.. أدى جموع المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في 11 ساحة للصلاة في الخلاء وأكثر من 500 مسجد بكافة مراكز المحافظة الخمسة.


وتقدم المحافظ محمد الزملوط جموع المصلين بساحة الصلاة التى أقيمت بحديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، وعقب الطلاة تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين بمناسبة العيد.
فيما شهدت الشوارع الرئيسية ومحيط ساحات الصلاة والمساجد تواجدا مكثفا من المواطنين عقب الصلاة لتبادل التهنئة، وتوزيع الهدايا على الأطفال.
 

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