الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، ومتمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة، ولجميع شعوب الأمة الإسلامية المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.

الجاليات المصرية 

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مقال مشترك للرئيس السيسى والعاهل الأردنى وماكرون: تحذير حاسم من الهجوم على رفح

ونصت البرقية: "إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج.. إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".

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وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والرخاء.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدول العربية عيد الفطر شعوب الأمة الإسلامية

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