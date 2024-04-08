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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين: "إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالي أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.. أتمني لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".

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